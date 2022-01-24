صينية الدجاج بكرات البطاطس وصوص الكريمة الأبيض الرائع

تعد صينية الدجاج بكرات البطاطس ، من الوصفات الجميلة المحببة لدى المصريين والتي يشتهر إعدادها في المطبخ المصري وجميع الدول العربية، ويكثر تقديمها في المناسبات والعزومات الكبيرة كطبق رئيسي، وتتميز بطعمها الشهي واللذيذ وشكلها الجميل الذي يميزها عن باقي الوصفات، وهي وصفة سهلة وسريعة وغير مكلفة ومغذية ومفيدة، لاحتوائها على الدجاج الذي يعتبر مصدر جيد للفيتامينات والمعادن المهمة لصحة الجسم، فهو غني جداً بالبروتين الذي يساعد على الحفاظ على الكتلة العضلية وبناء العضلات، وأيضاً البطاطس التي تعد مصدر جيد للألياف التي تعزز صحة القلب والأوعية الدموية، ومن خلال موقعنا ثقفني الإخباري، على أسهل طريقة لعمل صينية الدجاج بكرات البطاطس وصوص الكريمة في المنزل بكل سهولة.

مكونات عمل صينية الدجاج بكرات البطاطس

سوف نتعرف من خلال موقعنا هذا علي أبسط المقادير لعمل هذه الأكلة الشهية وهي كالتالي:-

شرائح من صدور الدجاج 500 جرام.

حبة بصل مقطعة شرائح.

شرائح من الفلفل الألوان.

حبة جزر مبشور.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون أو زيت نباتي.

ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

مقدار نصف ملعقة صغيرة من البابريكا.

نصف ملعقة صغيرة من السبع بهارات.

ملعقة صغيرة من الملح.

الطبقة الثانية:-

نصف كوب من الحليب.

4 حبات من البطاطس كبيرة الحجم.

2 ملعقة كبيرة من الزبدة.

رشة صغيرة من الملح والفلفل الأسود.

صوص الكريمة:-

كوب من كريمة الطهي.

2 ملعقة كبيرة من الجبنة الكريمي.

ملح وفلفل أسود.

للوجه:-

جبنة موتزريلا.

جبن شيدر.

طريقة التحضير

سوف نتعرف من خلال السطور الأتية علي خطوات تحضير صينية الدجاج بكرات البطاطس اللذيذة في المنزل وهي كالاتي:-

في طاسة على النار، نضع الزيت والفراخ ونقلب لمدة 10 دقائق، حتى يتغير لونها ثم نخرج الفراخ في طبق ويترك جانباً. ثم بعد ذلك في نفس الطاسة نضع البصل ونقلب جيداً حتى يذبل، ثم نضع الثوم المفروم ونقلب لمدة دقيقتين، ثم نضيف الفراخ مره أخرى ونقلب. بعد ذلك نقوم بإضافة الفلفل الألوان والجزر، والبهارات ونقلب جيداً، وتترك على نار هادئة لمدة خمس دقائق فقط. لتحضير الطبقة الثانية، في طبق نضع البطاطس والحليب، والزبدة والملح والفلفل الأسود، ونهرسها ناعم جداً. ثم لعمل الصوص في حلة على النار، نضع الحليب وكريمة الطبخ، وجبنة الكريمي ورشة من الملح والفلفل الأسود، وتترك لتغلي لمدة دقيقة. ثم نحضر صينية ونضع الفراخ ونوزعها بالتساوي، ونضع رشة من الجبنة المتزريلا والشيدر، ثم نقوم بعمل كرات من البطاطس وترص فوق الفراخ. بعد كدة نصب خليط الكريمة فوق الصينية، ونضيف رشة من جبنه شيدر وموتزريلا، ثم ندخلها فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 200 مئوية، في رف أوسط لمدة 30 دقيقة. ثم نطفئ النار من تحت ونشعل الشواية، لتأخذ لون ذهبي خفيف من فوق، و بعد تمام النضج نخرجها من الفرن. تزين بقليل من الكزبرة الخضراء، وتقدم بجانب الأرز والسلطات بألف هنا وشفا.

فوائد البطاطس للجسم

من هنا سوف نقدم لكم أهم هذه الفوائد وهي كالاتي:-