مفاجأة علمية مدهشة: الليمون يتفوق على العلاج الكيماوي هذا أحدث ما توصل إليه الطب بخصوص الليمون

قال الدكتور محمود الشربيني أستاذ العناية المركزة وطب العناية المركزة في المملكة المتحدة ورئيس الجمعية المصرية للأطباء والأساتذة إن الليمون هو أحد الثمار التي تمت دراستها على نطاق واسع في المعامل والمختبرات الدولية وهذه الفاكهة توفر للبشر فوائد يومية جديدة، وأضاف في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن أحدث الاكتشافات الطبية في هذا المجال والتي نُشرت في المعهد الأمريكي للعلوم الصحية أكدت قدرتها المذهلة على قتل الخلايا السرطانية أقوى بـ 10 آلاف مرة من العلاج الكيميائي.

الليمون يتفوق على العلاج الكيماوي

وقال إنه منذ عام 1970 وجد أكثر من 20 اختبارًا في معمل الاختبار لشركة أدوية دولية أن الليمون لديه القدرة على تدمير الخلايا الخبيثة في 12 نوعًا من السرطان بما في ذلك سرطان القولون والثدي والرئة والبروستاتا والبنكرياس، مركباته تبطئ نمو هذه الخلايا وتدمرها دون الإضرار بها مع الخلايا السليمة.

وأشار الشربيني إلى أن أشجار الليمون تُعرف بـ “ملكة الفواكه” وهي معروفة بتنوع أصناف الليمون والفاكهة الموجودة في السوق المصري من الفاكهة الغريبة التي يمكن تناولها بطرق مختلفة وأكل الليمون، يُظهر اللب وشرب عصير الليمون أن الليمون له استخدامات عديدة وقد استخدم في الطب والصناعة منذ العصور القديمة ويعتبر من أكثر الفواكه وفرة في فيتامين ب و ج، وهو مهم لتكوين خلايا الدم الحمراء وإنتاج الأجسام المضادة وصحة الأسنان واللثة والعظام.

فوائد الليمون

وأكد أن الاهتمام الأكبر في الماضي كان دور الليمون الفعال في علاج الخراجات والقضاء على الطفيليات والديدان والميكروبات والفطريات البكتيرية وتنظيم ارتفاع ضغط الدم وعلاج الاكتئاب والاضطرابات العصبية ومكافحة السمنة لكن الاكتشافات الحديثة أثبتت ذلك. تفتح الفعالية ضد الأورام الخبيثة المختلفة باب الأمل. السرطان ومنع الإصابة به.