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عمر شويل - جدة 9 مشروبات لتقوية تدفق الدم للأطراف ولتنشيط الدورة الدموية لجسمك في فصل الشتاء - ثقفني
يبحث الكثير من الناس عن أفضل طريقة طبيعية لتنشيط الدورة الدموية وخاصة في فصل الشتاء وهناك بعض المشروبات التي تعمل على تنشيط الدورة الدموية، فيما يلي بعض أهم المشروبات لتنشيط الدورة الدموية وتدفق الدم إلى أطراف الجسم، إليكم في هذا المقال 9 مشروبات لتقوية تدفق الدم للأطراف.
مشروبات تدفق الدم للأطراف
- عصير الرمان: يحتوي عصير الرمان على العديد من مضادات الأكسدة والنترات التي تساعد على تمدد الأوعية الدموية، لذا فإن تناول الرمان على شكل عصير أو مكملات يمكن أن يساعد بشكل كبير في تحسين الدورة الدموية في الجسم.
- مشروب القرفة: للقرفة العديد من الفوائد الصحية أهمها تنشيط الدورة الدموية، كما تساعد القرفة على زيادة تدفق الدم إلى القلب بشكل كبير.
- مشروب الشمندر: يشرب الكثير من الرياضيين عصير البنجر لما له من فوائد عديدة في تنشيط الدورة الدموية في الجسم وتوسيع الأوعية الدموية وبالتالي زيادة تدفق الدم وتنشيط الدورة الدموية.
- الخضار الليفية: تحتوي الخضروات الليفية مثل السبانخ على العديد من المواد التي تساعد على توسيع الأوعية الدموية وتحسين الدورة الدموية بشكل كبير استخدم الخلاط لعصر الخضروات الليفية المختلفة في عصير أخضر.
مشروبات تنشيط الدورة الدموية
- الفواكه الحمضية: يمكن صنع العصائر عن طريق عصر ثمار الحمضيات مثل: البرتقال أو الليمون أو الجريب فروت، حيث أن هذه الأنواع من الفاكهة غنية بمضادات الأكسدة والفلافونويد مما يساعد على خفض ضغط الدم في الجسم وزيادة دورة تدفق الدم بشكل كبير.
- عصير التوت: يحتوي عصير التوت على العديد من مضادات الأكسدة أحدها الأنثوسيانين والتي يمكن أن تساعد بشكل كبير في تدفق الدم.
- عصير العنب: يحتوي عصير العنب الطازج على العديد من المواد المضادة للالتهابات التي تساعد على تنشيط الدورة الدموية في الجسم.
- الشاي: يساعد الشاي الأخضر والأسود على زيادة تدفق الدم في الجسم لاحتوائه على مضادات الأكسدة.
- الماء: يعتبر الماء من أهم المشروبات في جسم الإنسان للمساعدة في تدفق الدم وتنشيط الدورة الدموية ويتكون معظم دم الإنسان من الماء مما يؤكد أهمية الماء في زيادة تدفق الدم.
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