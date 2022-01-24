9 مشروبات لتقوية تدفق الدم للأطراف ولتنشيط الدورة الدموية لجسمك في فصل الشتاء

يبحث الكثير من الناس عن أفضل طريقة طبيعية لتنشيط الدورة الدموية وخاصة في فصل الشتاء وهناك بعض المشروبات التي تعمل على تنشيط الدورة الدموية، فيما يلي بعض أهم المشروبات لتنشيط الدورة الدموية وتدفق الدم إلى أطراف الجسم، إليكم في هذا المقال 9 مشروبات لتقوية تدفق الدم للأطراف.

مشروبات تدفق الدم للأطراف

عصير الرمان: يحتوي عصير الرمان على العديد من مضادات الأكسدة والنترات التي تساعد على تمدد الأوعية الدموية، لذا فإن تناول الرمان على شكل عصير أو مكملات يمكن أن يساعد بشكل كبير في تحسين الدورة الدموية في الجسم. مشروب القرفة: للقرفة العديد من الفوائد الصحية أهمها تنشيط الدورة الدموية، كما تساعد القرفة على زيادة تدفق الدم إلى القلب بشكل كبير. مشروب الشمندر: يشرب الكثير من الرياضيين عصير البنجر لما له من فوائد عديدة في تنشيط الدورة الدموية في الجسم وتوسيع الأوعية الدموية وبالتالي زيادة تدفق الدم وتنشيط الدورة الدموية. الخضار الليفية: تحتوي الخضروات الليفية مثل السبانخ على العديد من المواد التي تساعد على توسيع الأوعية الدموية وتحسين الدورة الدموية بشكل كبير استخدم الخلاط لعصر الخضروات الليفية المختلفة في عصير أخضر.

مشروبات تنشيط الدورة الدموية