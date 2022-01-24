عندك حليب وملعقتين دقيق حضري تحلية باردة في 10 دقائق بدون فرن ولا بيض ولا مجهود بطعم رائع جدا

الحلويات الباردة وسريعة من اكثر الحلويات التي يحب الناس تناولها خصوصا بين الوجبات وبالقرب من كوب من القهوة لذلك يجب اعدادها بطريقة لا تستغرق وقتا طويلا ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة إعداد الجاتو البارد الذي لا يستغرق سوى 10 دقائق فقط حتى يكون جاهز ويتم تقديم الضيوف أو تناوله في جلسة الشاي أو جلسة القهوة وهو في نفس الوقت لذيذ جدا ويحتوي على مكونات رائعة ‏وفيما يلي من هذا المقال سنتحدث عن مكونات هذا الجاتو وطريقة اعدادها والطبقات التي يحتوي عليها.

مكونات إعداد الجاتو البارد

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لا يستغرق هذا الكيك البارد الكثير من الوقت ولكنه يتكون من طبقتين كل طبقة تحتوي على مكونات مختلفة وطريقة مختلفة للإعداد ‏ومن خلال ما يلي سنتحدث عن مكونات الطبقة الأولى ومكونات ‏الطبقة الثانية وأولًا سنذكر مكونات الطبقة الأولى وهي:

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علبتين من الزبادي.

ملعقة من الكاكاو.

48 حبة بسكويت أي ما يعادل تقريبا ‫1\4‬ كيلو من البسكويت.‬

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وفيما يلي مكونات الطبق الثانية

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كوب ونصف من الحليب.

ملعقة كبيره سكر .

علبة زبادي تحتوي على نكهة الموز. ملعقتين

كبيرتين من النشا.

50 جرام من الشوكولاتة الداكنة.

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طريقة إعداد الجاتو البارد

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في أول الخطوات نقوم بإعداد الطبقة الأولى وخطوات الطبقة الأولى هي:

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نقوم بطحن جميع كمية البسكوت الموجودة لديناط

بعد ذلك نضع عليها علب الزبادي ثم نضيف ملعقة من الكاكاو ثم نستمر في خلط المكونات جيدا.

بعد ذلك نضع الخليط داخل قوالب مناسبة ونوزع فيها جميع أجزاء الخليط حتى يصبح لدينا طبقة مسطح وهي الطبقة الأولى من الكيك البارد.

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اما عن الطبقة الثانية في طريقة اعدادها هي:

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