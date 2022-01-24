50 قطعة كرواسون بكيلو دقيق من مش هتشتري الجاهز تانى بعد الطريقة دى هش وزي القطن

50 قطعة كرواسون بكيلو دقيق من مش هتشتري الجاهز تانى بمكونات أبسط من الجاهز وأقل تكلفة منه كما انه أكثر ضمانًا من الكرواسون الجاهز، فبعد أن مررنا ببعض الظروف الصعبة من انتشار أوبئة وفيروسات أصبحت الأمهات تخشى على أطفالها من العدوى فأصبحت تحضر العديد من الوصفات التي يفضلها أطفالها وزوجك وجميع أفراد العائلة في المنزل، حيث أن الوصفات المنزلية تكون معروفة مصدر مكوناتها بعكس الأطعمة والوصفات الجاهزة مجهولة المصدر.

طريقة عمل الكرواسون في المنزل

مكونات الطريقة:-

أربع أكواب كبيرة من الطحينة البيضاء.

ربع كوب كبير من السكر الأبيض.

نصف كوب زبدة.

حبة بيضة واحدة.

ثلاث ملاعق صغيرة من اللبن البودرة.

رشة ملح.

ماء دافئ.

خميرة فورية.

قالب زبدة باردة.

خطوات التحضير:-

قومي بإضافة السكر والخميرة والماء الدافئ إلى بعضهم وقلبيهم حتى تختمر الخميرة وتصبح جاهزة للاستخدام.

بعد ذلك ضعي الطحينة البيضاء في وعاء ثم أضيفي إليه الملح والسكر وقلبي المكونات جيدًا حت تتجانس.

ضعي البيضة إلى الخليط واعجنيه جيدًا حتى يتجانس معه ويصبح المكونات عبارة عن عجينة متماسكة قليلًا.

ثم ضعي الزبدة المذابة فوق الخليط المكون من الطحين واعجنيه بيديك ثم أضيفي الخميرة التي قمتي بتحضيرها وقلبي المكونات جيدًا.

بالتدريج قومي بإضافة الماء إلى الخليط حتى تتماسك العجينة جيدًا وتصبح أكثر نعومة.

ضعي العجينة في مكاء دافئ حتى تخمر وترتاح لمدة ساعة كاملة ثم ابدئي في فردها على شكل دوائر عجينية.

افردي القطع الدائرية بالنشابة حتى تحصلي على شكل رقيق ثم قومي باستخدام الشوبك عمل شكل العجينة ثم قومي بتقسيمها إلى مثلثات.

ثم ابدئي في تشكيل شكل الكرواسون وقومي بوضعها داخل الفرن حتى تنضج.

طريقة تحضير الكرواسون بحشوة الجبنة

مكونات الطريقة:-

عجينة الكرواسون التي قمنا بتحضيرها.

جبنة سويسري مبشورة.

خطوات التحضير:-