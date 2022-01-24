ملعقة منه لتنظيف الشرايين وإنعاش القلب وإخراج الدهون المتراكمة في شرايينك

تعتبر أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم من أخطر الأمراض التي تهدد الحياة والتي تؤثر على الصحة العامة للجسم، ويوجد الكثير من الخلطات الطبيعية التي تعمل على تنظيف الشرايين المسدودة في جسم الإنسان ويمكن إضافتها لبعض الأطعمة، ويوجد الكثير من المصابين بمرض انسداد الشرايين كما من الممكن الإعتماد على التدخل الطبي وتغيير نمط الحياة ويمكن التخلص من الدهون الموجودة في الشرايين من خلال إتباع بعض الطرق، مثل المشي وممارسة الرياضة وتقليل التوتر وأكل طعام صحي.

طرق تنظيف الشرايين طبياً

استخدام بعض الأدوية التي تسيطر على العوامل التي تعمل على تراكم الدهون في الشرايين ومنها أدوية خفض الكوليسترول وأدوية خفض الدم وأدوية تسييل الدم.

الخضوع إلى الجراحة من خلال تركيب الدعامة وهي إدخال أنبوب صغير يحتوي على دواء الشرايين المسدودة لكي يعمل على تدفق الدم بصورة كافية، و استخدام البالون حيث يعمل على فتح الشرايين المسدودة بشكل جزئي أو كلي عن طريق فتح هذا الانسداد بجهاز يعمل على دفع الرواسب المتراكمة على الجدران.

اللجوء إلى جراحة المجازة التاجية وهي عبارة عن عملية تعمل على توجيه الدم حول الشريان المسدود بصورة جزئية أو كلية، وأخذ وعاء دموي سليم من الذراع أو الساق ويتم توصيل هذا الدم إلى المنطقة الموجودة أسفل الشرايين المسدودة.

نصائح لتنظيف الشرايين في المنزل