نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقص فيتامين ب12 يؤثر على صحة الجهاز العصبي علامات تظهر على العين تدل على نقص فيتامين ب12 في المقال التالي

عمر شويل - جدة فيتامين ب 12 عنصر غذائي قابل للذوبان في الماء ضروري للجهاز العصبي ووظيفة الدماغ المثلى ويعتقد أن ما يصل إلى واحد من كل 10 أشخاص فوق سن 75 يعانون أيضًا من نقص فيتامين ب 12 لأن أجسامهم لا تستطيع امتصاص فيتامين ب 12 من الطعام وأحيانًا علامات وجود قصور حول العينين وخاصة الارتعاش المزعج تشير الدراسات التي أجريت حتى الآن إلى أنه يمكن عكس ذلك بسهولة.

أهمية فيتامين ب 12

فيتامين ب 12 هو عنصر غذائي رئيسي يساهم في إنتاج خلايا الدم الحمراء وتحويل الطعام إلى طاقة والحفاظ على صحة الجهاز العصبي، أطراف الجسم معروفة بمضاعفات مرتبطة بانخفاض مستويات الفيتامينات مثل الوخز أو الحرقان في أطراف اليدين والساقين تشمل الأعراض الأخرى المرتبطة بنقص فيتامين ب 12 التعب وشحوب الجلد وفقدان الوزن والوخز والوخز في الأطراف وألم اللسان واحمراره.

أعراض نقص فيتامين ب 12

تعتبر ارتعاش العين وتشنج الجفن من العلامات التي تساعد في تحديد نقص فيتامين ب 12 لكنها نادرة وفقًا لما ذكرته ميديكال ديلي يمكن أن يحدث هذا الارتعاش غير المريح المعروف علميًا باسم تشنج الجفن، في مناطق أخرى حول العين. ارتعاش العين هو تشنج أو حركة في عضلات العين لا يمكنك التحكم فيها.

قد يسمي طبيبك هذا تشنج الجفن تميل إلى الحدوث على جفنك العلوي. تتحرك الجفون كل بضع ثوانٍ وعادةً ما تكون دقيقة أو دقيقتين فقط يجب قياس مستويات فيتامين ب 12 والهوموسيستين في المرضى الذين يعانون من تشنج الجفن دون مسببات أخرى يمكن تحديدها.

علاج نقص فيتامين ب 12

يوجد فيتامين ب 12 بشكل طبيعي في المنتجات الحيوانية لذلك نادراً ما يعاني الأشخاص الذين يتناولون كمية كافية من الأسماك واللحوم والبيض ومنتجات الألبان من نقص فيتامين ب 12 ويمكن للأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين ب 12 في وجباتهم الغذائية تناول مكملات فيتامين ب 12 للتعويض عن ذلك النوع من النقص.