في 1 ساعة واحدة تخلصي من الشيب نهائيا مثل السحر ضعيها ليوم واحد وتخلصى من شيب الشعر ,مكون يغفل عنه الجميع بدون حناء مع الباذنجان

صباغة شيب الشعر بخلطة طبيعية باللون البني الغامق فمع ظهور الشعر الأبيض على الشعر تدريجيا تمكن مشكلة كبيرة لدي الكثير من السيدات والرجال ويسعي البعض لحلها عن طريق شراء الصباغات الكيماوية والكريمات الباهظة ولكن مع الآسف نجد اغلبها تزيد من حجم المشكلة من أضرار أخري تصيب الشعر من تلف وتقصف وتساقط نتيجة استخدام تلك المستحضرات التي ترهق الشعر مع تكرار استعمالها لعدة مرات متتالية أو لفترات طويلة وذلك يأتي بعكس الوصفات الطبيعية التي تمنحك نتيجة إيجابية وآمنة دون أثار جانبية لها كونها يتم أعدادها من خلال أعشاب أو زيوت أو مكونات من الطبيعية، ومن هنا نقدم لكل زوار موقعنا ثقفني الكرام صبغة للشيب باللون البني الداكن هذا اللون المميز الذي يمنحك جمال ويعطيكي تغطية مثالية لشيب الشعر من أول استعمال لها، فدعونا عبر السطور التالية نتناول وصفة بالقهوة والنسكافية هذان المكونان هما افضل وسيلة مجربة لصبغ الشيب بالبني بجانب خلطة الكاكاو والحناء.

صبغ الشيب بالبني

مع وصفة القهوة والنسكافية ستحصلين على إخفاء الشعر الأبيض من الاستخدام الأول، من خلال اتباع بعض من الخطوات البسيطة يمكنك إعداد صباغة طبيعية باللون البني واليكي المكونات والخطوات.

المكونات:

نصف كوب من النسكافيه.

نصف كوب من القهوة الخام.

لتر من الماء.

طريقة الوصفة

في وعاء صغير نخلط كمية القهوة مع كمية النسكافيه جيدا ثم نضع المزيج في وعاء به كمية الماء ونضعه على النار لدقائق حتي يصل للغيان . نرفع الوعاء من على النار ونتركه حتي يبرد تماما، ثم يصفي جيدا. في بخاخة نضيف المزيج ونبدأ بتوزيعه على الشعر وهو جاف مع التدليك لفروة الرأس. يفضل أن نغطي الشعر بكيس بلاستيك، ثم نتركه على الشعر لمرور ساعتين أو ثلاثة ساعات. نغسل الشعر بعدها بالماء الفاتر أو بخل التفاح لتثبيت اللون.

خلطة الكاكاو لصبغ الشيب بني

الشاي الاخضر مع قشر الباذنجان لصباغة الشيب

ملعقتان كبيرتان من الشاي الاخضر.

كمية من قشر الباذنجان.

كوب من البيبسي.

ملعقتان من القهوة الخام.

ملعقتان من الكاكاو الخام.

الطريقة