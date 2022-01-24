مش هتشتري الجاهز تاني… الفجيتار المنزلي المشطشط المقرمش احلى من الجاهز

مش هتتشري الجاهز تاني… الفجيتار المنزلي المشطشط المقرمش، فمن الأطعمة اتي يحبها الأطفال ويفضلونها هي الفراخ بالفيجتار وهي من المقرمشات اللذيذة التي يمكنك تحضيرها بسهولة في السهرات الليلية ويحبها الكبار والصغار كما أن الفيجتار يمكنك وضعه على أطعمة مختلفة مثل البانية والكفتة والبفتيك وكذلك الدجاج المقلي، ويمكنك استبدال الفيجتار بالبقسماط المطحون ولكنه ليس بلذة الفيجتار ويمكنك عمله في المنزل بنفس طريقة الجاهز بل يمكنك عمله بنكهة أجمل من الجاهز.

طريقة عمل الفيجتار المنزلي

مكونات الطريقة:-

نصف ملعقة كبيرة من كل مما يلي (بابريكا – زنجبيل مطحون – فلفل أبيض مطحون – كمون ناعم – فلفل أسود – كزبرة ناعمة – ريحان مطحون – زعتر ناشف – روزماري – بوردة ثوم – بصل بودرة – بقسماط ناعم).

ملعقة من (البقدونس – الطماطم المجففة – ملح).

ثلاث ملاعق كبيرة من الدقيق الأبيض.

خطوات التحضير:-

يمكنك استخدام المكونات السابقة لتحضير الفيجتار المنزلي باتباع الخطوات التالية:-

قومي بطحن كل المكونات مع بعضها جيدًا باستثناء الملح والدقيق والبقسماط.

أضيفي الملح والدقيق إلى الخليط السابق وقلبيه ثم أضيفي الشطة الحارة في حال أنكي تفضلينه حارًا.

قومي بوضع التوابل على البقسماط وقلبيهم جيدًا عليه ثم ضعيهم داخل الكبة واطحنيهم جيدًا حتى يصبح الخليط متجانس.

ضعي الخليط الذي قمتي بتحضيره داخل علبة أو كيس بلاستيكي وقومي بإغلاقه جيدًا حتى يحين استخدامه.

كيفية تحضير فراخ بالفيجتار في المنزل

المكونات:-

طاسة قلي.

زيت نباتي.

دقيق أبيض.

توابل وأعشاب.

بيضة.

مناديل ورقية.

فيجتار.

طريقة تحضير الفراخ بالفيجتار:-