خلطتي السرية ضعيها على الكفتة هتضاعف حجمها وتخليها متماسكة وانسي أنها تكش أو تفك منك تاني

‏‏الكفتة من اشهر المأكولات المصرية التي يتم تناولها في المطاعم الشهيرة في المنازل و بشكل خاص يتم إعداد هذه الكفتة في المناسبات والأعراس وذلك لأن لها طعم مختلف وجميل كما أنها منتجات اللحوم اللذيذة التي يمكن اعدادها بطريقة سهلة ومميزة ربما الطريق الأشهر لتناول كفت هي طريقة تناول كفتة في المنزل ولكن من خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة إعداد الأفضل حتى بطريقة مختلفة ولها نفس طعم كفتة المطاعم التي نقوم بتناول لها في الخارج وسنة تحدث عن تفاصيل إعداد كفتة الحاتي والمكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع ‏إعداد كفتة الحاتي بشكل سريع مميز في المنزل.

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مكونات إعداد كفتة الحاتي الشهيرة في المنزل

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تتكون كفتة الحاتي من اللحم المفروم بعض المكونات الأخرى ولكن أنها تتميز عن باقي انواع الكفتة انه يتم اعدادها بلحم الخروف الطازجة التي يكون له رائحة مختلفة وطعم لذيذ ومميز خصوصا عند شوي الكفتة واعدادها داخل الفرن ومن خلال هذه الفقرة سنتحدث عن جميع المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد كفتة الحاتي الشهيرة وهذه المكونات:

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1\2‬ كيلو من اللحم المفروم الخاص بالخروف.‬‬

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‏ ملعقة من توابل المشويات.

ملعقة من الملح.

ملعقة من الفلفل الأسود.

ملعقة من الزيت النباتي.

بصلة مفرومة 20% من الدهون حتى يمكنإعداد الكفتة بسهولة.

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طريقة إعداد الكفتة الحاتي

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فيما يلي سنتحدث عن الخطوات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد الكفتة الحاتي في المنزل وهذه الخطوات هي:

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