احذر التجلطات في الشتاء .. 6 علامات مرضية صامتة تدل على وجود جلطات بالجسم دون أن يشعر الإنسان

6 أعراض تدل على وجود جلطات بجسمك، على الرغم من أن تخثر الدم هو أحد آليات دفاع الجسم مثل توقف جلطات الدم عن النزيف وأحيانًا تجلط الدم في أجزاء الجسم غير المرغوب فيها بسبب انسداد الأوعية الدموية مما قد يتسبب في حدوث سكتة دماغية أو اعتلال عضلة القلب فيما يلي 6 علامات تدل على وجود مثل هذه الجلطات في الجسم.

أعراض وجود جلطات بالجسم