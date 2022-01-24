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عمر شويل - جدة احذر التجلطات في الشتاء .. 6 علامات مرضية صامتة تدل على وجود جلطات بالجسم دون أن يشعر الإنسان - ثقفني
6 أعراض تدل على وجود جلطات بجسمك، على الرغم من أن تخثر الدم هو أحد آليات دفاع الجسم مثل توقف جلطات الدم عن النزيف وأحيانًا تجلط الدم في أجزاء الجسم غير المرغوب فيها بسبب انسداد الأوعية الدموية مما قد يتسبب في حدوث سكتة دماغية أو اعتلال عضلة القلب فيما يلي 6 علامات تدل على وجود مثل هذه الجلطات في الجسم.
أعراض وجود جلطات بالجسم
- آلام وتشنجات عضلية قد يكون الشعور بألم دائم في الجسم وتقلصات عضلية متكررة أحد أعراض تجلط الدم ويتطلب عناية طبية فورية.
- سعال غير مفسر يعد السعال غير المبرر من أهم أعراض الجلطات الدموية ويتطلب أيضًا مراقبة معدل ضربات القلب والتنفس.
- ضيق التنفس: يعد ضيق التنفس من علامات تجلط الدم في الرئتين لذلك ينصح بالبحث عن أعراض أخرى مثل ألم الصدر أو الدوار أو زيادة معدل ضربات القلب في هذه الحالة.
- ألم الصدر عند التنفس بعمق: إذا كنت تشكو من آلام الصدر المصاحبة للتنفس العميق فيجب أن تكون حريصاً وتطلب العناية الطبية الفورية لأنها من مؤشرات الخطر لوجود جلطات دموية.
- خطوط حمراء على الجلد يمكن أن تظهر جلطة دموية على شكل خط أحمر على طول الوريد وفي هذه الحالة يعتبر الوريد غير طبيعي ويجب أن يطلب عناية طبية فورية.
- انتفاخ الرجلين يحدث تورم في الساقين عادة بسبب تجلط الدم حيث يؤثر على الدورة الدموية مما يمنع وصول الأكسجين إلى أعضاء الجسم الحيوية الأمر الذي يتطلب عناية طبية فورية.
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