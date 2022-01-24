بدون زيت.. الملعقة السرية ضعيها على البطاطس المقلية هتبقي مقرمشة ومش هتشرب نقطة زيت

البطاطس من بين المأكولات المميزة والتي من الممكن أن نقوم بعملها بأكثر من طريقة ومن أهم تلك الطرق وأكثرها تناولا هي طريقة البطاطس المقلية، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات عن تحضير وصفة البطاطس المقلية الصحية والتي ل تستعمل فيها أي نوع من أنواع الزيوت، حيث أن مجرد تسوية البطاطس في كمية غزيرة من الزيت يفقدها الكثير من خصائصها، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نتعرف على أهم المكونات التي تساعد في تحضير وصفة البطاطس المقلية وبمنتهى السهولة ودون أن تأخذ من ربة المنزل وقت طويل للإعداد.

مقادير البطاطس المقلية

البطاطس المقلية من الممكن أن نقوم بإعدادها من خلال خطوات بسيطة، وتلك الخطوات تتركز في تحضير المكونات الأساسية واتباع إحضار المكونات التي تيسر من تحضير وصفة البطاط لمقلية من دون زيت وبأقل المكونات، ومن خلال الاعتماد على تلك المكونات يكون من السهل الحصول على أفضل طبق من البطاطس المقلية من دون الزيت تماما حتى لا تكتسب البطاطس المزيد من السعرات الحرارية وتصبح ضارة بالصحة، ومن أهم المكونات التي من الممكن أن تستخدم لقلي البطاطس دون زيت ما يلي في الفقرة التالية، البطاطس المقلية من الممكن أن نقوم بتجهيزها من خلال الاستعانة بالمكونات التالية:

كيلو من البطاطس المقطعة لأصابع متوسطة السمك.

ربع كوب من النشا.

ربع كوب من الدقيق.

ربع كوب من البقسماط.

توابل مشكلة.

زعتر مجفف.

ربع ملعقة من البابريكا.

ملح وفلفل.

طريقة إعداد البطاطس المقلية

من الممكن أن يتم التحضير لتلك الوصفة من خلال الاستعانة بالمكونات السابقة، حيث يتم تقطيع البطاطس ونقعها بماء مذب فيه الملح وإضافة بقية المكونات على البطاطس بعد أن تتم تصفيتها تماما من الماء، ولا بد من الخلط الجيد ما بين البطاطس وكل المكونات حتى نحصل على البطاطس مغلفة تماما بمزيج التوابل مع النشا والدقيق والبقسماط، ومن خلال الاستعمال للفرن وإشعاله وتسخينه جيدا نستطيع أن نقوم بالتسوية الجيدة للبطاطس حتى نحصل عليها مقرمشة ولذيدة ويمكن تقديمها مع الاطباق المختلفة.