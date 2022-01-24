قولي وداعاً لشيب الشعر المبكر..بذور السمسم الأسود للتخلص من الشعر الأبيض المبكر في أول 3 أيام نتيجة روعة

بذور السمسم الأسود للتخلص من الشعر الأبيض المبكر، تعتبر مشكلة شيب الشعر من المشكلات التي يتعرض لها الكثير من الأشخاص، ولا يكون شيب الشعر مرتبط بالتقدم في العمر فقط ولكن هناك الكثير الذين يعانون من ظهور الشعر الأبيض والشيب وهم في مراحل عمرية صغيرة، ويبحث الجميع عن طرق لإخفاء الشعر الأبيض بعيداً عن استخدام صبغات الشعر التي تحتوي على مواد كيميائية، ولذلك سوق نوضح بعض الوصفات الطبيعية التي تساهم في علاج هذه المشكلة.

بذور السمسم الأسود للتخلص من الشعر الأبيض المبكر

هناك الكثير من الوصفات الطبيعية التي يمكن استخدامها وتطبيقها في المنزل بطريقة سهلة تساهم في علاج شيب الشعر وإخفاء الشعر الأبيض ومنها:

زيت جوز الهند لعلاج شيب الشعر

فهو من الزيوت الفعالة في علاج شيب الشعر وإعادة الشعر إلى لونه الطبيعي، ويتم استخدام زيت جوز الهند عن طريق تدليك فروة الرأس والشعر باستخدامه مرة أو مرتين في اليوم، ومع الانتظام في ذلك سوف يرجع الشعر إلى لونه الطبيعي.

بذور السمسم الأسود لشيب الشعر

يمكن استخدام بذور السمسم الأسود من أجل التخلص من الشعر الأبيض نهائياً وذلك من خلال تناول ملعقة كبيرة من مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع.

البصل لعلاج شيب الشعر

البصل أيضاً من الوصفات الفعالة في القضاء على الشعر الأبيض ويتم استخدام البصل من خلال وضع بصلة في الخلاط الكهربائي وتشغيله حتى يتم فرم البصلة، ثم يتم تصفية البصل واستخدام عصيره في تدليك وفرك فروة الرأس باستخدام عصير البصل وتركه على الشعر لمدة نصف ساعة، ثم يتم غسل الشعر بالشامبو والماء ويمكن تنفيذ هذه الوصفة مرتين في الأسبوع.

دبس الرمان لشيب الشعر

يعد دبس الرمان المصنوع من قصب السكر وليس من سكر البنجر وسيلة فعالة من أجل التخلص من الشعر الأبيض والشيب.

ويتم استخدام دبس الرمان عن طريق تناول ملعقة كبيرة منه بشكل يومي.

عشبه القمح لعلاج شيب الشعر

يساعد تناول شراب القمح بعد غليه في علاج الشعر الأبيض ومنع ظهوره مجدداً، ويمكن تناول شراب مغلي القمح بشكل يومي .

و إضافته إلى العصائر والطعام.

عصير الجزر لشيب الشعر

الجزر من الخضروات المفيدة للجسم والصحة ويمكن الاستفادة من عصير الجزر في علاج شيب الشعر ومنع ظهور

الشعر الأبيض عن طريق تناول عصير الجزر بشكل يومي.