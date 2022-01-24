سر محلات الطورشي.. ملعقة واحدة ضعيها على الخيار المخلل هيبقي مشطشط ومقرمش لحد اخر واحدة

‏يتم الإبداع في الكثير من المطاعم من خلال إعداد المخللات وأصبح هناك ‏موظف خاص بإعداد المخللات حتى يقوم بإعدادها بطريقة جميلة تعجب الجميع ‏ويقوم بإعداد الكثير من أنواع المخللات سوى مخلل الليمون او الباذنجان او الخيار او الجزر أو الملفوف ‏وهناك عدد كبير من أنواع الخضروات التي يمكن اعدادها على هيئة مخلل ‏ولكن اشهر ال مخللات التي يتم اعدادها في المطاعم هي مخلل الخيار الذي يتم أضافته للعديد من الوجبات السريعة مثل البرجر والراب والعديد من السندوتشات الأخرى ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة إعداد مخلل خيار السريع بنفس الطريقة المطاعم حتى يكون له طعم جميل مقرمش وسنتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد مخلل خيار.

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مكونات إعداد مخلل خيار في المنزل

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فيما يلي سنتحدث عن المكونات المهمة في إعداد الخير حتى نحصل على نفس طعم الخيار الذي نتذوقه عندما نكون في المطاعم الكبيرة وهذه المكونات هي:

‏كيلو كامل من الخيار الذي يكون له شكل الحبة الطويلة.

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ملعقة كبيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة من الثوم المفروم

ملعقة من حبة البركة وزعتر.

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‏ ثلاث ملاعق من عصير الليمون.

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طريقة إعداد مخلل خيار السريع

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فيما يلي سنتحدث عن الخطوات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد مخلل خيار سريع وهذه الخطوات هي:

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