نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر محلات الطورشي.. ملعقة واحدة ضعيها على الخيار المخلل هيبقي مشطشط ومقرمش لحد اخر واحدة في المقال التالي
يتم الإبداع في الكثير من المطاعم من خلال إعداد المخللات وأصبح هناك موظف خاص بإعداد المخللات حتى يقوم بإعدادها بطريقة جميلة تعجب الجميع ويقوم بإعداد الكثير من أنواع المخللات سوى مخلل الليمون او الباذنجان او الخيار او الجزر أو الملفوف وهناك عدد كبير من أنواع الخضروات التي يمكن اعدادها على هيئة مخلل ولكن اشهر ال مخللات التي يتم اعدادها في المطاعم هي مخلل الخيار الذي يتم أضافته للعديد من الوجبات السريعة مثل البرجر والراب والعديد من السندوتشات الأخرى ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة إعداد مخلل خيار السريع بنفس الطريقة المطاعم حتى يكون له طعم جميل مقرمش وسنتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد مخلل خيار.
مكونات إعداد مخلل خيار في المنزل
فيما يلي سنتحدث عن المكونات المهمة في إعداد الخير حتى نحصل على نفس طعم الخيار الذي نتذوقه عندما نكون في المطاعم الكبيرة وهذه المكونات هي:
كيلو كامل من الخيار الذي يكون له شكل الحبة الطويلة.
- ملعقة كبيرة من الملح.
- ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
- ملعقة من الثوم المفروم
- ملعقة من حبة البركة وزعتر.
- ثلاث ملاعق من عصير الليمون.
طريقة إعداد مخلل خيار السريع
فيما يلي سنتحدث عن الخطوات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد مخلل خيار سريع وهذه الخطوات هي:
- نحضر برطمان زجاجي كبير نضع في جميع حبات الخيار الطويلة نقوم بعمل فتحة صغيرة داخل حبات الخيار حتى يسهل التعامل معها و تنتج بشكل سريع.
- بعد ذلك نضيف إلى برطمان زجاجي ملعقة من الثوم المفروم والفلفل الاسود والملح وزيت الزيتون وحبة البركة وعصير الليمون.
- بعد ذلك نسكب كمية كبيرة من الماء على الخيار الموجود داخل البرطمان حتى يصبح البرطمان ممتلئا حتى النهاية بالماء.
- بعد ذلك نضع البرطمان الزجاجي داخل الثلاجة يمكن أن يكون هذا البرطمان جاهز تقريبا بعد مرور ثلاث ايام فقط على إعداد لذلك يسمى بخيار السريع ويكون جاهز للتقديم على السفرة مع جميع أصناف الطعام يكون له طعم لذيذ وجميل.
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