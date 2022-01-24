نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحذير هام لمصابي أوميكرون.. مشروبات عليكم بتناولها وأخرى تجنّبوها في المقال التالي
يبدو أن الحساء من الأطعمة الموصى بها لأي عدوى يعتبر عصير البرتقال أيضًا أحد الوصفات الشائعة عندما تكون مريضاً وخاصة نزلة البرد.لكن وفقًا للبحث لا ينبغي تناول عصير البرتقال عند الاشتباه في عدوى الأوميكرون أو تأكيدها، قال الدكتور روبرت جي لاهيتا “يجب ألا يشرب مرضى كوفيد -19 عصير البرتقال” كما أنه يقدم نصائح إضافية حول بعض عادات الشرب الأخرى بالنسبة لأولئك الذين ثبتت إصابتهم بمسحة” BCR “ويؤكدون أنهم مصابون بعدوى طفرة أوميكرون.
مشروبات يجب تجنبها مرضى أوميكرون
عدم تناول عصير البرتقال لا يوجد دليل على أن شرب عصير البرتقال يساعد بالفعل في الوقاية من نزلات البرد، ولكن خاصة عند الإصابة بعدوى الأوميكرون، على الرغم من احتوائه على نسبة عالية من فيتامين ج والبوتاسيوم إلا أنه لا ينبغي تناوله، كلاهما من العناصر الغذائية الأساسية للشفاء من المرض.
يفسر حموضة عصير البرتقال إذا كان الشخص مصابًا بأوميكرون فقد يتسبب ذلك في مزيد من الانزعاج خاصة أنه يمكن أن يسبب التهاب الحلق الشديد، طعام وشراب بطعم حمضيات حامض قليلا سيكون من الصعب ابتلاعها “نوصي بتناول المزيد من الأطعمة اللينة مثل الزبادي والمشروبات الغنية بالبروبيوتيك.”
مشروبات يوصى بها لمرضى أوميكرون
- الحليب ومشتقاته: يوصي الدكتور بوب بأن يظل الأشخاص المصابون بعدوى الأوميكرون رطبًا جيدًا لذلك يمكن استهلاك المشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من الإلكتروليت، أي مشروب يحتوي على إلكتروليتات ضرورية لتحسين وظائف الجسم، وتشمل هذه المعادن التي تطلق شحنة كهربائية عند مزجها بالماء تشمل الأمثلة شراب ماء جوز الهند والحليب ومخفوقات الفاكهة.
- كميات كافية من مياه الشرب: قد يؤدي نسيان شرب الماء إلى معاناة المرضى المصابين بالعدوى بالأوميكرون، يمكن أن يؤدي الجفاف الشديد إلى تفاقم الحالة، لذلك غالبًا ما يلعب الماء دورًا في التعافي من COVID-19 لأن الجسم يعمل بجد لمحاربة أعراض المرض مثل مكافحة ارتفاع درجة الحرارة والتمثيل الغذائي السريع.
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