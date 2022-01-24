كرات البسكويت بالشوكولاتة حلوى سهلة وسريعة بدون فرن

تعتبر كرات البسكويت بالشوكولاتة ، من الحلويات السهلة والسريعة والغير مكلفة، والتي تحضر في المنزل بكل سهولة وبدون فرن، وفي أي وقت بدون تعب أو مجهود، وتقدم للضيوف في جميع المناسبات والأعياد والحفلات، فهي حلوى محبب لدى الكبار والصغار، وتتميز بطعمها الشهي واللذيذ، الذي يميزها عن باقي أنواع الحلويات وأيضاً شكلها الجميل الذي يجذب الأطفال إليها، وتعتبر الشوكولاتة الداكنة التي تحتوي على الكاكاو الخام، مفيدة ومغذية وتحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، التي تحمي الجسم من الجذور الحرة وتساعد على تقوية الذاكرة وتقليل الإلتهابات، وبالرغم من فوائدها لكن يجب استهلاكها بحرص، لذلك سوف نقدم لكم من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، طريقة عمل كرات البسكويت بالشكولاتة في المنزل بكل سهولة.

مكونات عمل كرات البسكويت بالشوكولاتة



من هنا سوف نتعرف علي مقادير عمل هذه الحلوى اللذيذة وهي كالتالي:-

2 باكت من البسكويت الساده.

كوب وربع من الحليب.

نصف كوب من السكر الحبيبات.

ملعقة كبيرة من النسكافية.

4 ملاعق كبيرة من الكاكاو غير محلي.

2 ملعقة كبيرة من الزبدة.

نصف كوب من الشوكولاتة الداكنة.

نصف كوب من الجوز قطع صغيرة.

للتغطية:-

جوز هند مبشور.

جوز مطحون.

طريقة التحضير

تعرفي من خلال هذه المقالة علي أبسط الخطوات لتحضير كرات البسكويت بالشوكولاتة اللذيذة في المنزل وهي كالاتي:-

أولًا نقوم بتكسير البسكويت إلي قطع صغيره، في طبق عميق ونضعه جانباً لحين الاستخدام. بعد ذلك في حله نضع الحليب والسكر والنسكافيه والكاكاو والزبدة، ونقلب جيداً ثم نرفع الخليط على النار ويترك ليغلي. وعند الغليان نقوم بإضافة نصف كوب من الشوكولاتة، ونقلب جيداً حتى تذوب تماماً ويصبح الخليط ناعم وكريمي. نطفئ النار ونتركها لتبرد وتصبح بحرارة الغرفة، ثم نصب الخليط على البسكويت ونضيف نصف كوب من الجوز، ونقلب جيداً حتى يمتزج الخليط تماماً. نأخذ قطعة من الخليط ونشكلها إلي كره صغيرة، ونضعها في جوز الهند المبشور ونغلفها تماماً، ثم نأخذ قطعة ثانية ونشكلها إلي كره صغيرة ونضعها في الجوز ونغلفها تماماً. نكمل باقي الكمية بنفس الطريقة، وعند الانتهاء ترص الكرات في طبق التقديم، وتقدم بألف صحة وعافية.

طريقة عمل بسكويت بالشوكولاتة للذيذ

سوف نتعرف علي خطوات عمل هذا البسكويت اللذيذ وهي كما يلي:-