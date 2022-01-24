بدون ماكينة.. بالمشط فقط لف ورق العنب والكرنب بسرعة الصاروخ هتعملي أكثر من 5 كيلو بدون تعب

لف ورق العنب والكرنب بالمشط من الطرق التي يسهل على ربات البيوت اتباعها لعمل أفضل وأشهى الوصفات من محاشي الخضار الورقي والتي يفضلها قطاع كبير من الأشخاص سواء من الكبار والصغار، واللف بالطريقة العادية يعتبر من أكثر الطرق التي تتخذ من ربة المنزل الوقت الطويل، ولكن بالاعتماد على تلك الطريقة نحصل على أفضل نتيجة من المحاشي الورقية المشكلة والتي يسهل إعدادها من خلال اللف بالاستعانة بالمشط ومن الممكن أن تتم الطريقة بالاستعانة بخطوات سهلة نتعرف عليها من خلال الآتي من تلك الفقرات التالية.

لف ورق العنب والكرنب بالمشط

اللف السريع لورق العنب وورق الكرنب بالمشط من أهم الطرق البسيطة والسهلة التي يسرت كثيرا على مختلف ربات البيوت ممن قد جربن الطريقة والتي تخص خطوة تحضير المحشي من نوعيه ورق العنب والكرنب، ومن الممكن التحضير للورق بغضون وقت قصير باتباع خطوات تلك الطريقة والتي من الممكن أن نستخدم فيها المشط للحصول السريع على وصفة من أكثر وصفات المحاشي شيوعا، والتي يتيسر على ربات البيوت التحضير السريع لها إذا ما قمن بتباع تلك الطريقة وخطواتها تكون كما يأتي:

طريقة سريع للف ورق العنب والكرنب بالمشط

أهم الخطوات التي من الممكن أن تتبع للف ورق العنب وورق الكرنب بالمشط ما يلي ذكره في النقاط القادمة:

الخطوة الأولى هي الإعداد للكرنبة المطلوب سلق ورقها مع تجهيز ورق العنب المراد سلقه وتحضيره لبدء حشوه.

تقطيع الكرنبة يكون بالمقص لمربعات متوسطة الحجم ليسهل حشوها.

الخطوة التالية تكون من خلال التجهيز لخليط من الأرز والصلصة مع التوابل المفضلة مع كمية مناسبة من الشبت والبقدونس الكزبرة الخضراء، وإضافة البصل المبشور مع الثوم المفروم، وقومي بالتقليب الجيد للخليط.

سلق الكرنب من الممكن إتمامه بالميكرو ويف دون الماء ومن الممكن أيضا سلق ورق العنب بتلك الطريقة.

توزيع الخليط بالورق ثم بدء اللف بالاستعانة بالمشط.