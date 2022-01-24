الشغل من البيت له مميزات كتير لأنك بتكوني حرة أكتر وتقدري تشتغلي وإنتي في السرير، لكن بياخد وقت عشان تتعودي علي الموضوع وممكن تستغربيه أو تحسي إنك ممكن تضيعي شغلك لكن تقدري بتنظيمك ليومك يساعدك تحددي أولوياتك الصحية وسعادتك وده بشوية خطوات عشان تستفيدي كويس من وقتك حتي وقت الشغل من البيت، فضروري تعرفي تنظمي وقتك لو بتشتغلي من البيت..

حاسه في وقت كتير بيضيع منك؟ اعرفي إزاي تنظمي وقتك لو بتشتغلي من البيت

1- خلي في مساحة مخصصة للشغل

طبعا إنتي ممكن تكوني مش محتاجه يكون عندك مكتب في البيت لكن بتحتاجي يكون ليكي مساحة مخصصة للشغل سواء في أوضتك أو حتي في المطبخ علي ترابيزة، المساحة دي هتحسسك إنك مقفول عليكي الباب فبسهولة تقدري تشيلي حاجات الشغل وده هيساعدك إنك مستقلة ماديا وفيه حدود بإن شغلك منفصل تماما عن حياتك الخاصة والمنزلية وده هيساعدك تنجزي أسرع وتركزي أكتر.

2- روتين ثابت

لو إنتي في الشغل العادي بتصحي من الساعه 8 يبقي حاولي تحافظي علي الروتين ده في البيت، لإنك فاكرة إنك مش هتتنقلي فتنامي براحتك، لازم يوم شغلك يكون ماشي بنفس الروتين اللي متعودة عليه، وده بيكون زي أي عادي بتعمليها في يومك سواء الرياضة، الشاور أو اللبس.

3- إدارة الوقت في البيت

حاجات كتير ممكن تشتت تركيزك لو بتشتغلي من البيت زي التليفزيون أو الغسيل، الأكل والتنظيف، عشان تحلي وتسهلي الامور علي نفسك بكل بساطة اعملي قائمة بكل اللي عوزة تعمليه في يومك الصبح وحددي اهم 3 حاجات عندك وخصصي الوقت عشان تنفذي. لو حسيتي إنك مشتتة اضبطي التايمر لمدة نص ساعة ونفذي فيها الي تقدري تعملي وبعدين خدي استراحة لمدة 10 دقايق مثلا وكرري الموضوع.

4- اتصالك بزملائك

خطوة مهمة كمان في إزاي تنظمي وقتك لو بتشتغلي من البيت هي انك تتصلي بزمايلك في الشغل او المدير واعرفي منه إزاي هيتم التواصل وهل هيكون فيه مكالمات يومية لتسجيل الوصول للشغل، هتكوني موجودة دايما علي الميل بتاعك ولا هيتم التواصل إزاي، الشغل ع بُعد ممكن يكون فيه عُزلة عشان كده خصصي وقت تتواصلي فيه بانتظام مع اللي حواليكي عشان متحسيش بالوحدة والملل. لو بتشتغلي لوحدك حاولي دايما تكوني علي تواصل بالناس اللي معاكي في الشغل أو العملا مش بس للشغل لكن من ناحية التواصل الاجتماعي وتستمتعي بالشغل.

5- التركيز

الاتصال بالانترنت أسهل طريقة تتحققي من أي أخبار عاوزة تعرفيها وتقدري تتواصلي مع أي شخص وده بيكون له تأثير كبير علي قدرتك الإنتاجية ، فلو كنتي محتاجه تكوني علي تركيز دايم حددي معاد تتصفحي فيه الأخبار خلال يومك وده بظبط منبهك لمدة 10 دقايق وبمجرد مابينتهي ارجعي للشغل. الشغل من البيت تحدي كبير خصوصا في الأول لكن فرصة عظيمة لو استغلتيه صح لأن فيه ناس كتير بيكونوا مركزين أكتر وعندهم إنتاجية بشكل أكبر فدايما هتكوني علي اتصال دايم بكل سهولة .

إزاي تنظمي وقتك لو بتشتغلي من البيت وتقدري تبدأ يومك بانتظام بمثال بسيط يسهل عليكي الشغل؟ هنديكي مثال تقدري تطبقيه على يومك..

اصحي بدري الساعة 7:30 – 9:00 وقت فطارك، الرياضة ووقت لعيلتك

9:00 – 9:30 صبحي علي زمايلك في الشغل، افتحي الميل بتاعك وخططي لكل اللي هتعمليه في يومك

9:30 – 12:00 التركيز علي المهمات والشغل اللي وراكي مع استراحات من 5- 10 دقايق

12:00 – 1:00 الضهر : تناول الغداء، استراحة بسيطة من شغلك

1:00 – 5:30 بالليل: ارجعي للشغل وراجعيه كويس قبل تسليمه وخلصي أي حاجه وراكي سواء ميتنج أو ميل معين هتبعتيه.

5:30 مساء : خلصي شغلك، اعملي النوت الخاصة بشغل بكرة. اقفلي جهاز الكمبيوتر أو حاجه بتستخدميها للشغل وشليهم .

اعرفي معانا كمان الخط الفاصل بين الشغل والحياة الشخصية وإزاي تسيطري علي عواطفك في الشغل..