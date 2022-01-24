طريقة عمل الجبنة الموتزريلا المطاطية بثلاث مكونات فقط مش هتشتريها من برة تاني

الجبنة الموتزريلا من أسهل الوصفات التي من الممكن أن يتم عملها في المنزل من أنواع الجبن المختلفة، حيث أن الموتزريلا لا تحتاج لمكونات صعبة كي يتم تحضيرها فقط الأمر يتطلب نوع من الحليب الكامل الدسم ومن الممكن أن يتم استعمال الموتزريلا في عمل مختلف الوصفات من المعجنات المميزة والتي يسهل تحضيرها في البيت بكل سهولة وحشوها بأفضل أنواع الأجبان من النوع المطاطي والتي يحبها الأطفال، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات عن أهم الخطوات التي تساعد في عمل أفضل نوع جبن موتزريلا مع بيان أهم المكونات الأساسية والتي تدخل في عمل الوصفة.

مكونات إعداد الجبنة الموتزريلا

من أسهل الطرق التي من الممكن أن تساعد في عمل تلك الوصفة هي تلك الطريقة التي ننوه لها من خلال الآتي والتي تتطلب أبسط المكونات للحصول السريع على نوع جبن الموتزريلا في أقل وقت وبكمية وفيرة ومن خلال المزج بين مكونات بسيطة نحصل على نوع الجبن والذي يتسم بالقوام المطاطي الذي يفضله الأطفال بالأخص حال عمل البيتزا ومن لممكن أن نقوم بالتحضير للوصفة من جبن الموتزريلا الصحي المنزلي وبدون مواد حافظة من خلال الاتباع لما يلي من الخطوات بالمكونات التالية من السهل عمل هذا النوع من الجبن من خلال استعمال المكونات التالية:

لتران من الحليب من النوع الجاموسي.

قدر ملائم.

ربع كوب خل.

ملعقة من الليمون.

طريقة إعداد الجبنة الموتزريلا

من الممكن أن نقوم بالتحضير للجبن الموزتريلا من خلال الاستعانة بمكونات بسيطة، وتلك المكونات السابقة تعد من أسس التحضير للجبن الموتزريلا في المنزل.

حيث يتم وضع الحليب في قدر ملائم ونضع معه الخل وع الغليان والتقليب للحليب أثناء غليانه ولا بد في تلك المرحلة من تهدئة النار تماما مع ملاحظة تكون الكتل المتجبنة.

ثم نضيف ملعقة من عصير الليمون مع التقليب المستمر فيزيد تكتل الجبن في داخل الحليب ومن ثم نحصل على تلك الكتل المتجبنة والتي تعد هي أساس الجبن الموتزريلا.