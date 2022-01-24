أسرار عمل بسبوسة الحلواني الطرية المرملة بمكونات مظبوطة ناجحة 100% مش هتشتريها من برة تاني

البسبوسة من الحلويات السهلة التي يمكن اعدادها في المنزل بطريقة سريعة ولكن هناك بعض الأخطاء التي تقع فيها الأمهات أثناء إعداد البسبوسة لذلك لا تكون البسبوسة لها نفس الطعم الذي نحصل عليه عندما نقوم بشراء البسبوسة من الحلواني وذلك لأن الحلواني يقوم بعض الاسرار المميزة أثناء إعداد البسبوسة لذلك تكون البسبوسة متماسكة ولها طعم لذيذ مختلفة ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة إعداد البسبوسة حتى تخرجنا بنفس النتيجة التي لا تناولها عند شراء البسبوسة من الحلواني وسنتحدث أيضا عن المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد البسبوسة مثل الحلواني.

‏مكونات البسبوسة مثل الحلواني

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فيما يلي سنتحدث عن بعض المكونات التي نحتاج إليها أثناء إعداد البسبوسة وربما لا يكون التأثير الكبير في إعداد المكونات ولكن المهم هو تتبع بعض الأسرار والطرق المميزة أثناء إعداد البسبوسة ‏وفيما يلي سنتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد البسبوسة في المنزل وتنقسم هذه المكونات إلى قسمين القسم الأول المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد شربات البسبوسة والمكونات الثانية هي مكونات إعداد عجينة البسبوسة أولا سنتحدث عن مكونات شربات البسبوسة:

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ملعقة صغيرة من الفانيليا سائلة.

كوب ونصف من الماء.

كوب ونصف من السكر.

ملعقة من السمن البلدي.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

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وفيما ‏ياللي مكونات تحضير عجينة البسبوسة وهذه المكونات هي:

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1\2‬ كوب من السمن البلدي.‬

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‫ 1\2‬ كيلو من سميد البسبوسة.‬

كوب كبير من الحليب.

كوب من السكر المطحون.

أربع ملاعق كبيرة من جوز الهند.

ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي وهذه هي أحد أسرار الحلواني لأن العسل يساعد على تماسك البسبوسة بشكل كبير.

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طريقة عمل البسبوسة في المنزل

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فيما يلي سنتحدث عن طريقة إعداد البسبوسة مثل طريقة الحلواني وهذه الطريقة هي:

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