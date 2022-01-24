بطريقة بسيطة اعملي البسكويت المملح المقرمش بطعم رائع في المنزل

يعد البسكويت المملح من المخبوزات الشهية التي يقبل عليها الكثير من الصغار والكبار، وهنا سوف نقدم البسكويت بطعم رائع ومميز، ايضاً يتكون هذا البسكويت من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي الدقيق والملح واللبن، وهنا سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضيره بسهولة في المنزل، كما أنه مفيد جداً لصحة الأطفال حيث أنه ملئ بالعناصر الغذائية المفيدة للصحة، ويمكن تناوله بجانب كوب من الشاي او الحليب، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل البسكويت المملح الشهي في المنزل.

مقادير عمل البسكويت المملح

يحتوي البسكويت المملح على مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

كوب من الدقيق.

٣ ملاعق كبيرة من الزبدة.

ربع ملعقة صغيرة من السكر.

٣ ملاعق كبيرة من الزيت.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

٣ ملاعق كبيرة من الحليب السائل.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

٣ ملاعق كبيرة من اللبن.

ملح خشن حسب الحاجة.

طريقة الإعداد والتحضير

سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير البسكويت المملح في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالاتي:-

في وعاء عميق من البلاستيك نقوم بخلط الدقيق مع الملح والبيكنج بودر ونقلبهم جيداً، مع إضافة السكر. بعد ذلك نقوم بإضافة الزبدة مع الزيت ونفركهم جيداً باستخدام الأصابع. ثم نقوم بإضافة ثلاث ملاعق اللبن والحليب السائل مع العجن حتى نحصل على عجينة طرية. بعد ذلك نقوم برش الدقيق على سطح ثم نفرد العجينة ونقطعها باستخدام قطاعة بسكويت حسب الأشكال المطلوبة. نقوم برص البسكويت على صينية مدهونة مع رش وجههم بالحليب ونرشها بالملح الخشن. بعد ذلك ندخل الصينية الفرن حتى ينضج ويأخذ اللون الذهبي ثم نخرجها ونضعه على طبق التقديم ويصبح جاهز للتقديم. وبهذا نكون قد قدمنا أحلى طبق بسكويت مملح لأحلى مشاهدين وبالهنا والشفا.

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