من المطبخ المصري اعملي الدجاج المحمر بطريقة سهلة وطعم ولا اروع

يعد الدجاج المحمر من الوصفات الرائعة والشهية التي يقبل عليها الكثيرين، فهناك الكثير من السيدات التي تردن تحضير وجبات مختلفة وذات طعم رائع ومميز في نفس الوقت، وهنا سوف نقدم طريقة سهلة وبسيطة لتحضير الدجاج المحمر في المنزل دون تعب او مجهود، ايضاً يتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي الدجاج والحبهان وورق اللورا والسمن ومكونات آخرى بسيطة، ويمكن تناولها بجانب الارز والصلصة، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل الدجاج المحمر على الطريقة المصرية أحلى من المشوي.

مقادير عمل الدجاج المحمر

يحتوي الدجاج المحمر على مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-

دجاجة كاملة.

٦ حبات من الحبهان.

ورق لورا.

حبة من البصل.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقتان كبيرتان من السمن.

حبة من الطماطم.

طريقة الإعداد والتحضير

سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة وغير مكلفة ومتوفرة لتحضير الدجاج المحمرفي كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونقوم بغسل الدجاجة جيداً بالماء والملح والدقيق مع شطفها. بعد ذلك نحضر إناء عميق ونملأ نصفها بالماء ثم وضعها على النار حتى تغلي. ثم نضع بها الدجاجة والمستكة وورق اللورا مع الحبهان والبصل والملح. بعد ذلك نقوم بعصر حبة الطماطم على الماء، ثم نقوم بإخراج الريم والتخلص منه. ثم نقوم بتغطية الحلة ونتركها على النار لمدة لا تقل عن ساعة إلا ربع تقريباً. بعد ذلك نخرج الدجاجة على مصفاة ونتركها تنشف، ثم نحضر طاسة ونضع بها ملعقتان من السمن ونتركها لتسخن. ثم نضع الدجاجة في الطاسة ونقلبها حتى تتحمر، ثم وضعها على طبق التقديم بجانب الطبق الرئيسي. وبهذا نكون قد قدمنا احلى دجاج محمر على الطريقة المصرية لأحلى مشاهدين وبالهنا والشفا.

طريقة عمل الأرز الأبيض

سوف نقدم طريقة تحضير سهلة لعمل الأرز الأبيض هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-