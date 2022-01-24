وداعاً لفشل البسبوسة.. طريقة عمل البسبوسة المرملة الطرية بطعم احلي من الحلواني

البسبوسة، من أفضل نوعيات الحلويات المتميزة والتي من الممكن أن نقوم بالتحضير السريع المنزلي لها من خلال مكونات بسبطة وتلك المكونات من اليسير تحضيرها بمنتهى السهوة من خلال خطوات بسيطة، وتلك الخطوات من اليسير الاتباع لها فور تواجد كافة المكونات لتلك الوصفة المميزة من حلوى البسبوسة والتي لها الكثير من المفضلين، ومن الممكن أن يتم تحضيرها بأبسط الطرق وهي التي سنتعرف عليها من خلال الآتي من تلك الفقرات.

مكونات إعداد طريقة البسبوسة المرملة

من الممكن أن تقومي بالتحضير لوصفة البسبوسة في البيت وبمنتهى السهولة من الاستعمال لمكونات بسيطة، وتلك المكونات نتعرف عليها من خلال الآتي من تلك النقاط القادمة:

ثلاث أكواب من دقيق السميد.

كوب من الحليب.

كوب صغير من الزبادي.

ربع كوب من مكون عسل النحل.

نصف كوب من مكون السمن البلدي.

ذرة من الملح.

طريقة إعداد البسبوسة

البسبوسة من الممكن أن تقوم ربة المنزل بتحضيرها بشكل سريع في المنزل من خلال الاعتماد على خطوات بسيطة من الممكن اتباعها لعمل أفضل نوع حلوى بسبوسة، والتي من الممكن أن يتم عملها بالاتباع للخطوات القادمة:

قومي بإحضار وعاء ويكون جاف ونظيف.

بعد ذلك تتم الإضافة لدقيق السميد بالوعاء.

ضعي السمن مع الدقيق ولا بد من المزج الجيد ما بينهما لنحصل على الخليط من المكونين معا ويعطي نتيجة ممتازة لأفضل نوع من أنواع البسبوسة الطرية.

بعد ذلك تتم الإضافة لبقية المكونات مع المزج الجيد والتأكد من تجانس مختلف المكونات مع بعضها

بعد الحصول على المزيج المتوسط ما بين الخفيف والثقيل للبسبوسة نحصل على أفضل قوام مثالي للبسبوسة والتسوية تكون على نار بدرجة متوسطة.

بعد ذلك يكون من السهل الحصول على البسبوسة وقد تمت تسويتها بشكل جيد وأصبحت بلونها الذهبي المميز ومن ثم يتم إخراجها من الفرن ومدة التسوية لا تزيد عن خمسة وأربعين دقيقة.