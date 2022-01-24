ضاع عمرنا واحنا بنشتري اللبن البودرة من كيلو لبن عملنا كمية كبيرة من اللبن البودرة

طريقة عمل اللبن البودرة، اللبن المجفف أو نوع اللبن البودرة من الممكن أن يتم إعداده في المنزل ومن خلال خطوات بسيطة يصبح جاهز لدينا حيث أنه يستعمل في العديد من الوصفات المميزة من المأكولات والأطعمة وأشهى الحلويات كما أنه يسهم في التحضير لأشهى نوعيات الفطائر ومن الممكن أن يتم استخدام حليب البودرة في عمل معجنات مفيدة للأطفال حيث يعتبر اللبن البودرة محتوي على نسب عالية من المعادن والكالسيوم بالتحديد وهذا ما يمثل أهمية كبيرة له حيث يفيد كثيرا للعظام ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على كيفية التحضير للبن البودرة بمنتهى السهولة في البيت.

مكونات إعداد طريقة اللبن البودرة

اللبن البودرة من أهم المكونات التي تتضاعف فوائد اللبن فيها إذا ما تم تحضيره بالطريقة الصحيحة ومن الممكن أن يتم هذا فور توفر أهم المكونات وهو الحليب الكامل الدسم والطازج والذي يتم استعماله في تلك الوصفة حيث يعد حليب البودرة الجاف من أكثر المكونات التي لا نحتاجها فقط في أغراض الطهي ولكن من الممكن أن يدخل في العديد من الوصفات للعناية بالبشرة وعلاجها من الكثير من المشكلات، ومن خلال الآتي نوضح مقادير عمل حليب مجفف بالمنزل، من بين أهم المكونات الأساسية والتي من الممكن أن يتم استعمالها لتحضير أفضل مكون حليب بودرة في المنزل ما يلي في النقاط القادمة:

لتران من الحليب الكامل الدسم.

مقلاة أو وعاء مناسب.

صاج مناسب.

ورق زبدة.

طريقة إعداد اللبن البودرة

الحليب البودرة من اليسير الحصول عليه في المنزل، وتعتبر الطريقة ممتازة وتؤدي لعمل أفضل نوع حليب بودرة مأمون المصدر وخالي من أي مواد حافظة، وخطوات التحضير تكون كما يلي: