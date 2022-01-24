كريم النشا والكركديه للوجه السحري هيصغر بشرتك 10 سنوات تفتيح رهيب من أول مرة

عمل كريم النشا والكركديه للوجه السحري من الأمور التي تبحث عنها الكثير من الفتيات والنساء، حيث تتعرض البشرة دومًا للاسمرار وظهور المشاكل كالحبوب والبقع الداكنة وتقشر الوجه وغيرها من الأمور التي تسببها العوامل الجوية ويعمل ذلك على شعور العديد بالانزعاج حيال بشرتهن، فيلجأ الكثير لاستخدام المنتجات الصناعية والكريمات التي تعمل على تفتيح البشرة بصورة سريعة ولكن سرعان ما يعود الأمر أسوأ مما كان عليه بفضل المواد الكيماوية التي تحتوي عليه تلك المنتجات، لذلك سوف نقدم لكي أفضل كريم طبيعي مغذي ويعمل على تفتيح البشرة بسرعة وبأمان.

كريم النشا والكركديه للوجه

يعد من أفضل الكريمات الطبيعية الممتازة للبشرة التي تعيد اللون الأصلي والطبيعي للبشرة وتجدد خلاياها.

المكونات

كوب إلا ربع من الماء.

2 ملعقة نشا.

4 ملاعق كركديه.

2 ملعقة من ماء الورد.

طريقة تحضير الكريم

نقوم بإحضار وعاء من الماء. ثم نضع بتلات الكركديه ونرفع الوعاء على النار. نترك المكونات تغلي لمدة 5 دقائق. ثم نقوم بإضافة النشا وماء الورد ونستمر في التقليب للحصول على قوام كريمي. بعد ذلك نترك كريم النشا والكركديه يبرد تمامًا. ثم نضعه في وعاء محكم الغلق. نقوم بوضع الكريم على الوجه ونتركه لمدة 30 دقيقة. ثم نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر. نكرر وضع الكريم بشكل يومي من أجل الحصول على بشرة نضرة وأفتح بكثير.

فوائد كريم النشا والكركديه السحري للبشرة