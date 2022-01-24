نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرفي على سر نجاح عمل الجبنة الشيدر في المنزل بمكونات موجودة في المنزل في المقال التالي

عمر شويل - جدة سر نجاح الجبنة الشيدر في المنزل بطعم مثل الجبنة التي تباع في المحلات بمكونات موجودة في البيت، ونظراً لغلاء الأسعار خلال هذه الأيام ننصح جميع الأمهات بعمل الجبن بأنواعها المختلفة في المنزل للتوفير، كما أن تكون المنتجات المنزلية صحية وطريقة صنعها مضمونة ومكوناتها غنية بالكالسيوم والعناصر التي تقوي الجسم والمفيدة للعظام بوجه خاص، واليوم سوف نعرض على مشاهدينا الكرام مكونات عمل الجبنة الشيدر وطريقة تحضيرها من خلال هذا الموضوع عبر موقع ثقفني الإخباري المحترف.

مكونات عمل الجبنة الشيدر بالمنزل

تعتبر مكونات عمل الجبنة الشيدر من المكونات المتوفرة بكثرة في معظم الأمان ونستخدمها باستمرار وهي كما يلي:-

٤ ملاعق كبيرة من النشا.

كوب من اللبن البودرة.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

كوب إلا ربع من الماء.

٤ صفار بيض.

ملعقة صغيرة من الملح.

كوب إلا ربع من الزيت.

٤ قطع من الجبنة المثلثات.

ماء مغلي.

طريقة تحضير الجبنة

تختلف طرق عمل الجبنة على حسب كل شخصية والطريقة التي تفضلها والآن سوف نتعرف على هذه الطريقة البسيطة وهي كالآتي:-

نضع الزيت والماء في إناء ونضربهم جيداً بالمضرب الكهربائي لمدة تتراوح ما بين ٥ إلى ٨ دقائق حتى نحصل على خليط لونه أبيض. ثم نضيف على هذا الخليط صفار البيض ونستمر في الخفق حتى تتجانس المكونات مع إضافة عصير الليمون والملح ونخلط أيضاً. بعد ذلك نقوم بإضافة النشا ونقلبه جيداً حتى يذوب في الخليط ثم نضع عليه اللبن البودرة ونخلط. وفي النهاية نضيف قطع الجبنة المثلثات ونخلط جميع المكونات جيداً يتجانس الخليط. ثم نصفي الخليط في إناء جاف ونقوم بعمل حمام مائي عن طريق إحضار إناء مملوء ثلثه بالماء. نضع هذ الإناء على نار متوسطة حتى يغلي ثم نضع إناء الخليط بداخل إناء الماء ونغطيه. نترك هذا الخليط على النار لمدة ٤٥ دقيقة ثم نرفعه ونتركه حتى يبرد تماماً. بعد ذلك ندخل خليط الجبنة الثلاجة ونتركه لمدة ليلة كاملة حتى يتماسك ثم نقوم بتقطيعها أو بشرها على حسب الرغبة.

طريقة تحضير الجبنة الشيدر السائلة

هيا بنا نتعرف على طريقة تحضير الجبنة الشيدر السائلة وهي كالتالي:-

نضع ٣ ملاعق كبيرة من الزبدة في وعاء على نار هادئة ونضيف عليها ٣ ملاعق كبيرة دقيق ونحرك حتى يتحمص الدقيق. نضيف ربع ملعقة صغيرة من الملح والفلفل الأسود على الخليط مع التقليب المستمر. بعد ذلك نرفع الخليط من على النار ونتركه حتى يبرد قليلاً ثم نسكب عليه كوب ونصف من الحليب السائل ونضرب بالمضرب حتى لا تتكون تكتلات. نضع المزيج على نار هادئة مرة أخرى حتى يتكاثف ثم نضيف كوب من الجبنة الشيدر المبشورة بالتدريج مع التقليب حتى تذوب. ثم نضعها في طبق التقديم ونقدمها بالف هنا وشفا.

طريقة تحضير الجبنة الموتزاريلا

تتكون الجبنة الموتزاريلا من ثلاث مكونات فقط سهلة متوفرة في كل مكان أوفر من شرائها جاهزة وهذه المكونات هي كما يلي:

نصف كوب كبير من الخل الأبيض.

2 لتر من اللبن الكامل الدسم ( أو لتر على حسب الكمية المطلوبة ).

ربع كوب كبير من الليمون.

رشة صغيرة من الملح ( يمكن الإستغناء عنها ).

الطريقة

نحضر إناء يسع كمية اللبن المستخدمة ونضع به اللبن ونضعه على درجة حرارة متوسطة. نقوم بإضافة الخل الأبيض والليمون على اللبن ونقلبهم جيداً باستمرار. عند ظهور قطع بيضاء أثناء تقليب الخليط لا نتوقف عن التقليب نستمر حتى تتكون تكتلات للبن وهي قطع الجبنة. نقوم بالضغط على قطع الجبنة بالملعقة على جوانب الإناء مع الاستمرار في التقليب حتى يصبح لها قوام مطاطي عند الضغط عليها. بعد الحصول على القوام المناسب نقوم بإخراج قطع الجبنة من خليط اللبن ونصفيها ونعصرها جيداً. بعد ذلك نقوم بوضع قطع الجبنة في الفريزر حتى تتجمد.

طريقة تحضير الجبنة المقلية

تتكون الجبنة المقلية من مجموعة مكونات غير مكلفة للغاية كما يحسبها البعض فهيا بنا نتعرف على هذه المكونات وهي كما يلي:-

كوب إلا ربع من الدقيق.

نصف ملعقة صغيرة من الثوم البودر.

كوب ونصف من البقسماط.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

٢٥٠ جرام من أصابع الجبنة الموتزاريلا ( أو أصابع الجبنة الرومي).

نصف ملعقة صغيرة من الزعتر.

٢ بياض بيض.

٢ ملعقة كبيرة من الماء.

زيت للقلي.

الطريقة