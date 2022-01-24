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عمر شويل - جدة محتارة في الفطار جبنالك الحل مناقيش بالجبنة والبقدونس والنعناع في 3 دقايق - ثقفني
مناقيش بالجبنة والبقدونس والنعناع المناقيش بالجبن هي من أصناف المعجنات اللذيذة، والمعروفة أيضًا باسم فطائر الجبن، وهي عبارة عن أقراص عجين مُشَكَّلَة بمسمار عجين ومغطاة بأنواع مختلفة من الصلصات حسب الرغبة والذوق، مع إضافة مكونات إضافية مثل الأعشاب والجبن. الزيتون لفائدة إضافية.
مناقيش بالجبنة والبقدونس والنعناع
المكونات :
- 3 أكواب طحين لجميع الأغراض.
- 14 كوب ماء فاتر.
- 2 ملعقة صغيرة خميرة فورية.
- 1 ملعقة صغيرة سكر.
- 1 ملعقة صغيرة ملح.
- 14 كوب جبنة مفتتة.
- 14 كوب جبن موزاريلا مبشور.
- 14 كوب بقدونس مفروم ناعماً.
- 14 كوب أوراق نعناع، مفرومة ناعماً.
- ملعقة صغيرة ملح.
- ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون طازج
مقادير الدهان:-
- 2 ملاعق زبادي للدهن.
- ملعقة كبيرة ماء للتشحيم.
تحضير العجينة:
- 1- في وعاء خلط كبير، اخلطي الدقيق، الخميرة، السكر والملح، شكلي حفرة في المنتصف بيدك.
2- املئي الحفرة حتى المنتصف بالماء الدافئ واعجنها تدريجياً في خليط الدقيق حتى تتكون عجينة طرية تلتصق باليد.
3- استمر في عجن العجينة بيديك لمدة 5 دقائق أخرى، أو حتى تتماسك وتتشكل بسهولة بيديك.
4- غلفوا وعاء العجين بغشاء بلاستيكي واتركوه جانباً لمدة ساعة أو حتى يتخمر ويتضاعف حجمه.
1- سخني الفرن على نار متوسطة وبطني قاع إثنين من صواني الفرن الكبيرة بورق الزبدة.
2- في وعاء صغير، اخلطي مكونات الحشوة.
3- نرش الطحين على المائدة ونقسم العجينة إلى ست كرات متساوية الحجم.
4- رش كل كرة من العجين بالدقيق ولفها على شكل بيضاوي طويل بطول 25 سم.
5- وزعي 4 ملاعق كبيرة من خليط الجبن بالتساوي في منتصف كل قطعة من العجين، مع ترك حد 1 سم من جميع الجوانب.
6- قم بطي الحافتين الطويلتين للعجين فوق الحشوة وادفع الطرف المدبب من العجين بأطراف أصابعك لتشكيل قارب قبل نقله إلى القدور المعدة.
7- في وعاء صغير، اخفقي الزبادي والماء معًا حتى يصبح المزيج ناعمًا، ثم ادهني المزيج حول جوانب الفطائر.
8- ضعي الصواني في الرف الأوسط للفرن واخبزيها لمدة 12 دقيقة، أو حتى تنضج الفطائر وتصبح الحواف ذات لون ذهبي متوسط.
9- أخرجي الفطائر من الفرن واتركيها جانباً لمدة 5 دقائق أو حتى تنخفض درجة الحرارة قليلاً قبل التقديم.
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