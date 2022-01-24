محتارة في الفطار جبنالك الحل مناقيش بالجبنة والبقدونس والنعناع في 3 دقايق

مناقيش بالجبنة والبقدونس والنعناع المناقيش بالجبن هي من أصناف المعجنات اللذيذة، والمعروفة أيضًا باسم فطائر الجبن، وهي عبارة عن أقراص عجين مُشَكَّلَة بمسمار عجين ومغطاة بأنواع مختلفة من الصلصات حسب الرغبة والذوق، مع إضافة مكونات إضافية مثل الأعشاب والجبن. الزيتون لفائدة إضافية.

مناقيش بالجبنة والبقدونس والنعناع

المكونات :

3 أكواب طحين لجميع الأغراض.

14 كوب ماء فاتر.

2 ملعقة صغيرة خميرة فورية.

1 ملعقة صغيرة سكر.

1 ملعقة صغيرة ملح.

14 كوب جبنة مفتتة.

14 كوب جبن موزاريلا مبشور.

14 كوب بقدونس مفروم ناعماً.

14 كوب أوراق نعناع، مفرومة ناعماً.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون طازج

مقادير الدهان:-

2 ملاعق زبادي للدهن.

ملعقة كبيرة ماء للتشحيم.

تحضير العجينة: