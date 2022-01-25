طريقة عمل روج شفايف من الفازلين والبنجر ثابت لفترة طويلة وكريمي ينعم ويرطب الشفاه

في الوقت الحالي الكثير من الفتيات لا تستطيع الخروج من المنزل بدون مكياج وخاصة الروج لأنه يعطي مظهر جذاب للشفايف، ولكن بعض الأنواع تسبب جفاف الشفايف وتقوم بتقشيرها خاصة مع الاستمرار عليها لفترات طويلة والآن يمكنك عمل روج طبيعي وثابت في البيت بمكونات طبيعية ومنها الفازلين والبنجر وهذا ما سوف نقدمه لكم اليون فتابعونا.

طريقة عمل روج شفايف من البنجر والفازلين

المكونات:

ملعقة صغيرة من زيت اللوز.

ملعقة كبيرة من البنجر المبشور.

ملعقة من الفازلين الطبي.

ملعقة صغيرة زبدة كاكاو.

طريقة التحضير والاستخدام:

نرفع وعاء على النار به كمية مناسبة من الماء ونتركه حتى الغليان مع شرائح من البنجر ثم يضاف إليهم زيت اللوز. مع زبدة الكاكاو والفازلين ونترك الخليط جانبا حتى يبرد ثم يخفق جيدا في الخلاط الكهربائي ويجب عدم إضافة ماء حتى لا يصبح سائل. نصفي المكونات جيدا وفي عبوة محكمة الغلق وجافة نضع الخليط ونتركه في الثلاجة طوال الليل ثم يوضع الروج على الشفايف وسوف تندهشي من النتيجة.

طريقة عمل روج طبيعي وثابت

الفازلين والشوكولاتة:

المكونات:

أي نوع شوكولاتة خام.

3 ملاعق من الفازلين.

2 ملعقة من زيت جوز الهند.

طريقة التحضير والاستخدام:

تقطع الشوكولاتة إلى أجزاء صغيرة ثم تذوب في حمام ماء ساخن وعندما تذوب الشوكولاتة نضيف إليها الفازلين.

وأيضا زيت جوز الهند ونقلب المكونات للحصول على قوام متجانس وناعم ثم يصب في عبوة مناسبة ويحفظ الثلاجة عدة ساعات.

والآن أصبح لديك روج كريمي وثابت وأمن على البشرة جدا ويساهم أيضا في جعلها أكثر نعومة ونضارة.

2. الفازلين وظلال العيون:

المكونات:

ظلال عيون بأي لون مفضل لديك.

3 ملاعق من الفازلين.

طريقة التحضير والاستخدام:

إذا أردت عمل أحمر شفايف باللون الأحمر قومي بوضع الفازلين مع كمية مناسبة من الظلال الأحمر وقلبي جيدا.

سوف تحتاج الكثير من الوقت للحصول على القوام المناسب ثم تصب في قالب الروج ويوضع على الشفايف بالطريقة المعتادة.

3. زبدة الشيا مع روج قديم:

المكونات:

ملعقة من زبدة الشيا.

2 ملعقة من الفازلين.

بقايا أي روج متوافر لديك.

طريقة التحضير والاستخدام:

نذوب زبدة الشيا مع الفازلين في الميكروويف ويضاف إليهم بقايا الروج المتوافر لديك نقلب المكونات جيدا حتى تتجانس المكونات.

يرفع من النار حتى يبرد ثم يوضع في عبوة محكمة الغلق ونحفظه في الثلاجة لحين الاستخدام وسوف تلاحظي الفرق بنفسك.

صنع أحمر شفاه طبيعي من زبدة الشيا وشمع العسل

المكونات:

ملعقة من زبدة الشيا.

ملعقة من شمع العسل.

ملعقة من زيت اللوز.

5 قطرات من فيتامين ه.

5 قطرات زيت نعناع.

صبغة باللون المفضل لديك.

طريقة التحضير والاستخدام: