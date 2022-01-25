من النهاردة مش حتشتري بسكويت بسكريم تاني حتعمليه في البيت بطعم أحلى من الجاهز

يعتبر بسكويت بسكريم من أفضل أنواع الحلويات التي تباع في المحلات وهو يتميز بقوامه الهش ويوجد بداخله حشوة من الشوكولاتة أو النوتيلا ولذلك يحبه الجميع وخاصة الأطفال، ويمكنك الآن عمله في البيت بكل سهولة بدلا من شرائه جاهز وبتكلفة عالية خاصة إذا كان لديك أطفال في هذا المقال سوف نقدم لكم المقادير وأسرار نجاحه فتابعونا.

طريقة عمل بسكويت بسكريم

المكونات:

2 كوب ونصف دقيق.

نصف كوب زبدة لينة.

نصف كوب زيت.

ملعقة كبيرة نشا.

رشة ملح.

نوتيلا أو قطع شوكولاتة.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

بيضة.

ملعقة كبيرة كاكاو.

5 ملاعق كبيرة سكر.

طريقة التحضير:

نضع البيض مع السكر في وعاء عميق ونقلب جيدا بالمضرب اليدوي ثم يضاف الفانيليا مع الزبدة والزيت ونخلط المكونات للحصول على قوام كريمي فاتح اللون. نخلط الدقيق مع البيكنج بودر والنشا وأيضا رشة الملح ثم يضاف نصف الخليط على المقادير السائلة ونقلب حتى يصبح القوام ناعم. يضاف باقي كمية الدقيق ونعجن باليد ويجب أن تكون العجينة متماسكة وناعمة ولا تلتصق في اليد هذه السر من أسرار نجاح العجينة. نأخذ نصف العجينة في وعاء أخر ونضع فوقها الكاكاو مع ملعقة من الحليب ونعجن مرة ثانية بعد ذلك نأخذ كرات صغيرة من العجينة. ونضع بداخلها النوتيلا أو الشوكولاتة ونكورها ونضغط عليها بسيط وباستخدام السكين نقوم بعمل خطوط خفيفة على البسكويت. ويمكن أيضا عمل جزء من العجينة البيضاء مع الشوكولاتة ثم يرص في صينية الخبز وندخله إلى فرن ساخن لمدة 20 دقيقة حتى ينضج. عندما يخرج من الفرن نتركه حتى يهدأ قليلا ثم يوضع في عبوة محكمة الغلق ويقدم في الصباح مع كوب من الشاي أو القهوة.

طريقة عمل بسكويت بسكريم التركي

المكونات:

كوب دقيق.

نصف كوب نشا.

كوب سكر بودرة.

كوب زبدة بدرجة حرارة الغرفة.

2 ملعقة بيكنج بودر.

ملعقة كبيرة كاكاو خام.

ملعقة صغيرة فانيليا.

طريقة التحضير: