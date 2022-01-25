نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليكي اسهل واسرع طريقة لتسوية اللحمة بدون حلة ضغط وبمكونات موجودة في البيت في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعض السيدات تستخدم حلة الضغط لطهي اللحم في وقت قصير والسبب في ذلك أن بعض الأنواع تحتاج إلى وقت طويل لكي تنضج قد يصل إلى ساعتين والسبب في ذلك أن اللحم تكون عجوزة أو تم طهيها وهي مجمدة، ولذلك نحن اليوم نقدم لكم اسرع واسهل طريقة لتسوية اللحمة في 15 دقيقة فقط بمكونات من البيت.

اسرع طريقة لتسوية اللحمة

الخل والليمون:

إذا أردت تسوية اللحم بسرعة وفي وقت قصير قومي بوضع في وعاء كبير به كمية مناسبة من الماء مع ملعقة من الخل وعصير ليمونة.

واتركي اللحم في هذا المزيج لمدة ساعة فهذه المكونات تقوم بالدخول في أنسجة اللحم وتساعد على تسويتها بشكل سريع.

2. السكر:

كان السكر يستخدم منذ قديم الزمان لتسوية اللحم بشكل أسرع وهذه الطريقة لا يفضلها الكثير بسبب وجود اعتقاد أن السكر يغير من طعم الشوربة واللحم.

ولكن يجب عدم إضافة أكثر من ملعقة صغيرة من السكر واتركي اللحم على نار منخفضة وسوف تلاحظي أن اللحمة نضجت بشكل سريع.

3. نواة البلح:

الجميع يعرف أن نواة البلح تسرع من عملية تسوية اللحم ولذلك بعد تشويح اللحم مع ملعقة من السمنة واعطائها الصدمة المناسبة ضعي 5 حبات من نواة البلح وسوف تلاحظي الفرق بنفسك.

أسرار سلق اللحم