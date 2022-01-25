نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليكي اسهل واسرع طريقة لتسوية اللحمة بدون حلة ضغط وبمكونات موجودة في البيت في المقال التالي
عمر شويل - جدة بعض السيدات تستخدم حلة الضغط لطهي اللحم في وقت قصير والسبب في ذلك أن بعض الأنواع تحتاج إلى وقت طويل لكي تنضج قد يصل إلى ساعتين والسبب في ذلك أن اللحم تكون عجوزة أو تم طهيها وهي مجمدة، ولذلك نحن اليوم نقدم لكم اسرع واسهل طريقة لتسوية اللحمة في 15 دقيقة فقط بمكونات من البيت.
اسرع طريقة لتسوية اللحمة
- الخل والليمون:
إذا أردت تسوية اللحم بسرعة وفي وقت قصير قومي بوضع في وعاء كبير به كمية مناسبة من الماء مع ملعقة من الخل وعصير ليمونة.
واتركي اللحم في هذا المزيج لمدة ساعة فهذه المكونات تقوم بالدخول في أنسجة اللحم وتساعد على تسويتها بشكل سريع.
2. السكر:
كان السكر يستخدم منذ قديم الزمان لتسوية اللحم بشكل أسرع وهذه الطريقة لا يفضلها الكثير بسبب وجود اعتقاد أن السكر يغير من طعم الشوربة واللحم.
ولكن يجب عدم إضافة أكثر من ملعقة صغيرة من السكر واتركي اللحم على نار منخفضة وسوف تلاحظي أن اللحمة نضجت بشكل سريع.
3. نواة البلح:
الجميع يعرف أن نواة البلح تسرع من عملية تسوية اللحم ولذلك بعد تشويح اللحم مع ملعقة من السمنة واعطائها الصدمة المناسبة ضعي 5 حبات من نواة البلح وسوف تلاحظي الفرق بنفسك.
أسرار سلق اللحم
- إذا أردت الحصول على لحمة مسلوقة بشكل جيدا وشوربة مميزة في المذاق قومي برفع وعاء كبير على النار وأضيفي إليه ملعقة من الزيت.
- نضع قطع اللحمة واحدة تلو الأخري وليس مرة واحدة حتى لا يخرج الماء الذي يوجد بداخلها ثم نضيف رشة من الفلفل الأسود.
- نترك اللحمة تشوح جيدا على جميع الجوانب وبعد ذلك يضاف البصل المفروم مع الطماطم ثم ورق لورا والحبهان ونصب ماء مغلي.
- يجب استخدام ماء مغلي وليس بارد حتى تنضج اللحمة بشكل سريع وأيضا الماء البارد يخرج الزفارة من اللحم على سطح الشوربة.
- يتم تسوية اللحم على نار متوسطة وليست منخفضة أو عالية وعندما تنضج اللحم سوف تلاحظي أن الشوربة طعمها مميز وأن اللحمة محتفظة بجميع السوائل بداخلها.
- أما إذا أردت شوي اللحم ضعي في التتبيلة الخاصة بك مع ملعقة من الخل واتركيه لمدة ليلة كاملة في الثلاجة حتى لا تأخذ وقت طويل أثناء التسوية.