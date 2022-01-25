في 5 دقائق حضري فطار الطاسة السائلة بدون فرن ولا خميرة اسرع واسهل وجبة للفطار والعشاء

‏الفطائر والمخبوزات بشكل عام هي من أكثر الأشياء التي يحب يتناولها أفراد الأسرة وذلك لأنها خفيفة سواء أن تم تناولها في وجبة الإفطار او بعد العشاء او حتى تناولها كاحد ‏المقبلات طوال اليوم كما أنه يتم تقديمها في العزايم الكبيرة ‏ولها طعم لذيذ مختلف كما أنه يمكن اعدادها في العديد من الطرق ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن طريق يمكن من خلالها إعداد الفطائر إساء الي في المنزل وهذه الفطائر لا تحتاج إلى وقت طويل مكرونة من الفطائر التي يتم اعدادها في الفرن لأنها تستغرق وقتا طويلا ‏والآن اصبح الجميع يبحث عن الطريقة التي يمكن من خلالها إعداد الطعام بشكل سريع حتى لم تستغرق وقتا طويلا في إعداد الطعام ويكون الطعم سهل ومميز ولذيذة في نفس الوقت سريع من خلال هذا المقال سنتحدث عن مكونات التي نحتاج إليها أثناء إعداد فطاير الطاسة السائلة وسنتحدث أيضا عن طريقة إعداد فطائر الطاسة السائلة.

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مكونات إعداد فطاير الطاسة السائلة

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تحتاج هذه الفطائر إلى بعض المكونات الهامة التي تشبه الفطائر التي يتم اعدادها من خلال الطاسة ولكن تختلف في بعض المكونات لأننا نريد الحصول على فطاير سائلة حتى ضعها داخل الطاسة وتكون جاهزة ‏ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن جميع المكونات التي نحتاج إليها حتى يصبح لدينا قوام عجين مناسب يمكن اعدادها داخل الطاسة وهذه المكونات هي:

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كوب من الماء البارد.

ثلاث ملاعق من السكر.

ملعقة من الخميرة الفورية.

بيضة واحدة.

ملعقة صغيرة من الملح.

بصلة مفرومة لها حجم متوسط.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ستة أكواب تقريبا من الدقيق المتعدد الاستعمالات.

كوب من الحليب الطازج ملعقة صغيرة من الفلفل الألوان.

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طريقة إعداد الفطائر السائلة في المنزل

فيما يلي سنتحدث عن الطريقة التي يمكن من خلالها إعداد الفطائر سائلة في المنزل بشكل سريع وهذه الطريقة هي:

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