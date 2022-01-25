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عمر شويل - جدة اسرار المحلات في عمل البان الكيك بالشوكولاته بحشو النوتيلا سريع ومغذي - ثقفني
البان كيك هو عبارة عن فطائر هشة ويتم عملها بعجينة قطنية مليئة بالعناصر الغذائية المفيدة للجسم مثل البيض والحليب والشوكولاتة والدقيق، وتوجد طرق مختلفة لعمله سواء كان البان كيك الأبيض أو بالشوكولاتة ويقدم مع النوتيلا والعسل الأبيض والفواكه وبالتالي يمد الجسم بنسبة عالية من السعرات الحرارية ولذلك فهو مناسب جدا لهذه الأجواء الباردة.
طريقة عمل البان كيك بالشوكولاته
المكونات:
- كوب وربع من الدقيق.
- 3 ملاعق كبيرة سكر.
- ربع كوب كاكاو خام.
- رشة ملح.
- 2 بيضة.
- كوب وربع حليب.
- 2 ملعقة زبدة مذابة.
- ملعقة صغيرة فانيليا.
- نصف كوب من النوتيلا.
طريقة التحضير:
- بولة وسط ونخلط بداخلها المكونات الجافة ثم يضاف البيض مع الحليب وباقي المقادير ونخفق جيدا بالمضرب اليدوي.
- يجب العلم أن قوام البان كيك يقوم أقل في السمك من الكيك نرفع على النار مقلاة غير لاصقة ونمسحها بالزيت فقط.
- نصب ربع كوب من العجينة ونتركها حتى تظهر فقاعات على الوجه ثم تقلب على الجانب الأخر نستمر في نفس الخطوة حتى انتهاء الكمية.
- نضع قطعة من البان كيك في طبق التقديم وندهنها بالنوتيلا ثم نوزع قطع من الموز الطازج وفوقها واحدة أخري ثم يقدم وبالهنا والشفا.
طريقة عمل البان كيك السريع
المكونات:
- كوب من الدقيق.
- بيضة مخفوقة.
- رشة ملح.
- 2 ملعقة كبيرة سكر.
- كوب حليب.
- 2 ملعقة كبيرة زيت.
- ملعقة كبيرة بيكنج بودر.
طريقة التحضير:
- في الخلاط الكهربائي تضاف المقادير السائلة ونقلب حتى تذوب المكونات وتتجانس ويصبح القوام كريمي.
- نصب الخليط السائل على الدقيق ورشة الملح والبيكنج بودر ونقلب بملعقة خشب حتى يتجانس الدقيق ويختفي تماما.
- نسخن مقلاة على النار جيدا ثم نصب كمية مناسبة من العجينة بداخلها ونفردها قليلا عندما تنضج من الأسفل تقلب على الجانب الأخر.
- بعد ذلك توضع في طبق التقديم وتزين بالعسل الأبيض مع مجموعة من الفواكه المشكلة وبالهنا والشفا.
طريقة عمل البان كيك بالنوتيلا
المكونات:
- كوب ونصف دقيق.
- نصف كوب نوتيلا.
- كوب حليب.
- ملعقة كبيرة زبدة.
- 4 ملاعق سكر.
- كيس بيكنج بودر.
- رشة ملح.
- ملعقة صغيرة فانيليا سائلة .
طريقة التحضير:
- نقوم بعمل كرات صغيرة من نوتيلا عن طريق وضعها على ورق زبدة بملعقة صغيرة وندخلها إلى الفريزر لكي تتجمد.
- نخلط المكونات السابقة مع بعض للحصول على عجينة البان كيك المعروفة نسخن مقلاة وندهنها بالزبدة ثم نصب مغرفة من العجينة.
- نتركها قليلا ثم نضع فوقها كرة من النوتيلا ونصب كمية أخري ثم تقلب على الجانب الأخر ونزين الوجه بالشوكولاتة.
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