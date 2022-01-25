اسرار المحلات في عمل البان الكيك بالشوكولاته بحشو النوتيلا سريع ومغذي

البان كيك هو عبارة عن فطائر هشة ويتم عملها بعجينة قطنية مليئة بالعناصر الغذائية المفيدة للجسم مثل البيض والحليب والشوكولاتة والدقيق، وتوجد طرق مختلفة لعمله سواء كان البان كيك الأبيض أو بالشوكولاتة ويقدم مع النوتيلا والعسل الأبيض والفواكه وبالتالي يمد الجسم بنسبة عالية من السعرات الحرارية ولذلك فهو مناسب جدا لهذه الأجواء الباردة.

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محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012