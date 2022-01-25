طريقة عمل الكيكة الرخامية بعجينة هشة وبمكونات متوفرة في البيت بطعم شهي وقوام مميز

الكيك الرخامي من أهم أنواع الحلويات وهي عبارة عن خليط من الكيك الأبيض والكيك بالشوكولاتة وهي تتميز بطعمها اللذيذ خاصة إذا تم تناولها مع مشروب دافئ أو مشروب بارد، وهي تحتوي على قيمة غذائية عالية ويمكن إعطائها للأطفال بدلا من الكيكات المصنعة التي يوجد بها مواد حافظة ونحن اليوم نقدم لكم طريقة عملها خطوة بخطوة فتابعونا.

طريقة عمل الكيكة الرخامية

المكونات:

2 كوب ونصف من الدقيق.

كوب لبن.

كوب زبدة.

6 بيضات.

2 ملعقة كبيرة كاكاو خام.

كوب ونصف سكر.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

2 ملعقة زبدة لتغليف الصينية.

2 ملعقة دقيق لتغليف الصينية.

طريقة التحضير:

بولة كبيرة ونضع بها الزبدة مع السكر ونخفق المكونات جيدا بالمضرب الكهربائي حتى يذوب السكر ويصبح القوام متجانس وفاتح اللون. بعد ذلك يضاف البيض مع الفانيليا والحليب ونضرب المكونات مرة أخري في بولة أخري نمزج الدقيق مع البيكنج بودر ورشة الملح. نقلب حتى يتجانس الدقيق مع المكونات السائلة ثم نقسم الخليط إلى نصفين نضع على واحد منهم الكاكاو ونقلب جيدا حتى تختفي اثار الكاكاو. ندهن الصينية بالزبدة ونغلفه بالدقيق وبعد ذلك نصب خليط الأبيض مع الشوكولاتة بشكل عشوائي ثم ندخل الكيك إلى فرن ساخن. نترك الكيك لمدة 30 دقيقة وبعد ذلك نختبر نضج الكيك بخلة الأسنان ثم نضعها جانبا لكي تبرد وتقطع وتقدم وبالهنا والشفا.

الكيكة الرخامية بالزبادي

المكونات:

2 كوب دقيق.

2 بيضة.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

رشة ملح.

كوب زيت.

كوب سكر.

ملعقة صغيرة فانيليا.

نصف كوب زبادي.

2 ملعقة كبيرة كاكاو.

طريقة التحضير:

ننخل الدقيق مع البيكنج بودر ورشة الملح وفي الخلاط الكهربائي نضع باقي المكونات السائلة ونخفقها لكي تتجانس. ثم نصب المزيج السائل على المقادير الجافة ونقلب من أسفل إلى أعلي حتى يختفي الدقيق تماما مع المكونات وتكون العجينة ناعمة. نأخذ نصف العجينة في وعاء أخر ثم نضيف الكاكاو في نفس البولة ونقلب جيدا حتى تختلط المكونات في صينية مدهونة. نصب مغرفة من العجينة البيضاء وفوقها عجينة الشوكولاتة نستمر في نفس الخطوة حتى انتهاء الكمية وندخلها إلى فرن ساخن. عندما تنضج نخرجها من الفرن ونتركها جانبا حتى تهدأ تماما ثم تقطع وهي باردة وتقدم مع كوب شاي بالحليب.

اسرار نجاح الكيك الرخامية