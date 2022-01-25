بكوب دقيق أعملي كيلو بسكويت الشاي بدون ماكينة ولا خلاط مقرمش وهش جدا أحلي من بتاع الحلواني

‏يحب الأطفال كثيرا تناول بسكويت الشاي اللذيذ ويحبون شراء هذا البسكويت من الخارج لأن له طعم مميز وجميل كما أنه هش ويسهل تناوله في أي وقت ولكن هذا البسكويت بالطبع بما انه يتم شراؤها من الخارج فإنه ويحتوي على العديد من المواد الكيميائية والمواد الحافظة ‏وهذا من الأشياء التي تكون ضارة جدا للجسم الإنسان ومن خلال هذا المقال سنتحدث على طريقة يمكن من خلال ها إعداد بسكويت الشاي الذي يحب الأطفال داخل المنزل بطريقة سهلة وبسيطة وفي نفس الوقت يكون صحي باستخدام مكونات طبيعية موجودة لدينا في المنزل بدون استخدام أي مكونات تسبب أي مخاطر جسم الإنسان ومن خلال هذا ‏المقال سنتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها والخطوات التي يحتاج إليها حتى نستطيع إعداد البسكويت الخاص بالشاي في المنزل.

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مكونات إعداد بسكويت الشاي

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فيما يلي سنتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد بسكويت الشاي في المنزل وهذه المكونات هي:

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ثلاث أكواب كبيرة من الدقيق.

ملعقة صغيرة من الباكنج باودر.

رشة صغيرة من الملح.

كوب من الزبدة السائلة .

كيس من الفانيليا.

كوب كبير من السكر.

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طريقة تحضير بسكويت الشاي

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فيما يلي سنتحدث عن الخطوات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد بسكويت الشاي في المنزل وهذه الخطوات هي:

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