بدون مواد ضارة.. القهوة للقضاء على الشعر الأبيض نهائيا بدون رجوعة مرة أخرى

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عمر شويل - جدة بدون مواد ضارة.. القهوة للقضاء على الشعر الأبيض،

القضاء النهائي على الشيب من الممكن أن يتم من خلال الاستعمال لمكونات طبيعية من اليسير الاعتماد عليها للحصول على الشعر بأفضل درجة لونية طبيعية تقلل من تواجد الشيب طبيعيا ومن دون أي أضرار تقع على الشعر، وفيما يأتي من الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم الخلطات التي تصبغ الشعر بمكونات طبيعية منزلية تقضي وبشكل تام على تواجد الشيب.

القهوة للقضاء على الشعر الأبيض

الصبغ الجيد لخصلات الشعر بمكون القهوة يعمل على الإزالة التامة للشيب وللحصول على مستوى من اللون البني تعد من الوصفات الطبيعية الأسهل والتي تيسر على كل من مستخدميها الحصول على الشعر خالي تماما من تواجد الشيب ومن خلال استعمال مقادير ومكونات طبيعية من أهمها مكون القهوة فهذا ساعد في التطبيق لأفضل لون على الشعر وتخليصه من الخصلات البيضاء، ومن خلال الآتي نوضح أهم المكونات التي من الممكن أن تستخدم لعمل صبغة طبيعية تعطي الشعر أفضل لون وتخلصه تماما من أي خصلات للشعر الأبيض أو الرمادي.

مكونات لصبغ الشعر بالقهوة

للحصول على لون للشعر أفضل وتخليصه من الشيب من الممكن أن نعتمد على المكونات التالية لإعطاء الشعر أفضل لون وبمكونات كلها طبيعية نذكرها على هذا النحو الآتي:

ملعقة من القهوة.

ملعقة من مكون الخل.

ملعقة من مكون الحنة.

ملعقة صغيرة من الفازلين.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

ملعقة من مكون زيت اللوز.

ملعقة صغيرة من زيت الصبار.

ملعقة من النشا.

طريقة التحضير لوصفة القهوة

أفضل الطرق التي من خلالها من الممكن الحصول على الشعر خالي تماما من الشيب، من اليسير تحضيرها وبكل سهولة، حيث أنه لا بد من الإذابة التامة للفازلين والتخلص من لزوجته الشديدة حتى يسهل المزج له مع بقية المكونات، ومن ثم يتم التقليب ما بين مختلف المكونات للحصول على مزيج كريمي ناعم يسهل فرده على الشعر، ومدة التطبيق سوف تكون ربع ساعة على خصلات الشعر الأبيض ومن ثم تكون الخطوة التالية هي الإزالة لبقايا الوصفة بالماء الفاتر.

يمكن التخلص من الشيب عن طريق استخدام وصفة الريحان فقومي بأخذ حفنة من الريحان وضعيها في كوب ماء وضع علي النار واتركية حتي يغلي ثم قومي بإضافة ملعقة من إكليل الجبل واتركي حتي يغلي لمدة 10 دقائق، واتركية يبرد ثم قومي بوضع الخليط علي الشعر واتركيه حتي يجف، كرري الوصفة مرة كل أسبوع للحصول على نتيجة فعالة.