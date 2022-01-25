طريقة عمل فتة الكوارع بطريقة سهلة هتستوي في نص ساعة بس وهتبقي زبدة وطرية

من الجدير بالذكر أن فتة الكوارع من الوصفات الحية بصورة كبيرة للغاية والغنية بالعديد من الفوائد الصحية للجسم، كما يجب الإشارة أنها تعتبر من أشهر الأطباق التي يتم تقديمها دائما في عيد الاضحى المبارك ومن أشهر الأطباق التي يتم تحضيرها بشكل دائم في المطبخ المصري وفي هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة سهلة وسريعة ومن افضل الطرق الذي يمكنكم من خلالها عمل فتة الكوارع حيث يمكنكم ايضا وضعها على المائدة في العديد من المناسبات المختلفة تابعوا معانا.

طريقة عمل فتة الكوارع

المكونات

زوج من الكوارع مقطعة.

ملح.

فلفل اسود.

بهارات.

حب الهال.

ورقة لورا.

حوالي 10 فصوص ثوم مهروسة.

2 بصلة كبيرة مفرومة.

عصير الطماطم.

5 أرغفة ، مقطّعة إلى قطع صغيرة.

3 أكواب أرز أبيض مسلوق.

سمن وزيت.

طريقة عمل فتة الكوارع بكل سهولة

يمكنكم عمل فتة الكوارع بكل سهولة في المنزل من خلال الخطوات الآتية:

في البداية يتم غسل الكوارع جيدا بالماء ثم بنك إضافة عسى ملاعق من الدقيق في الماء ثم يتم إضافة الملح ونتركها لمدة ربع ساعة.

في وعاء كبير بالماء المغلي يتم غسل الكوارع بشكل جيد بالملح والدقيق ثم يتم وضعها في الماء المغلي ثم يتم إصابة البصل المفروم والملح والفلفل والهيل وأوراق الغار.

ثم يتم تغطية الوعاء بأحكام.

قوم بتقطيع الخبز في صينية كبيرة مع قليل من السمنة والزيت ثم يتم إضافة القليل من شوربة الكوارع ثم نتركها جانبا حتى يتم تحضير الصلصة بالخل والثوم.

ثم يتم قلي الثوم المهروس مع معلقتين من السمنة والقليل من الزيت حتى يصبح ذات لون بني ذهبي ثم يتم رفعها من على النار ويتم إضافة الخل ويتم وضعها في مقلاة على النار ثم يتم إضافة عصير الطماطم وتترك حتى نتبل بالملح والفلفل الحل والبهارات حتى تنضج.

ثم يتم إضافة كمية معينة من شوربة الكوارع إلى الصلصة حتى يتم جعلها متوسطة الثوم ثم نقوم بوضع الخبز الممزوج بالصلصة إلى الطرق وينك إضافة الخل والليمون والتوابل.