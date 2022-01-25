إعملي حلاوة طحينية بالمكسرات علي كيفك بأحلي وأسهل طريقة صحية وأفضل من الجاهزة

الحلاوة الطحينية بالمكسرات من أحلي وأطعم أنواع الحلويات التي يعشقها كل أفراد الأسرة وخاصة الأطفال، فمن المعروف دائما أن الأطفال يحبون ويفضلون الحلويات لذلك تقوم كل ربة منزل وفتاة بعمل الحلويات في المنزل حفاظا علي صحة وسلامة أطفالهم، والحلاوة الطحينية ضمن هذه الحلويات والتي يسهل تحضيرها أو عملها في المنزل بأقل مجهود، وكما توجد أطعمة عديدة ومختلفة للحلاوة الطحينية ومنها حلاوة طحينية بالشوكولاته، أو بالمكسرات، أو حلاوة بالفستق، فتعد الحلاوة الطحينية سلاح ذو حدين بالنسبة لصحة الإنسان لأنها تعالج الإنسان من الإمساك، كما أن كثرة تناولها قد تصيب الإنسان بأمراض لاحتوائها علي نسبة عالية من السكريات والدهون وخاصة للأفراد الذين يعانون من أمراض السكري، وهناك العديد من السيدات الذين يبحثون عن أفضل الطرق المضمونة لعمل الحلاوة، والتي نقدمها لك سيدتي بطريقتنا المميزة والصحية لعمل أحلي حلاوة طحينية بالمكسرات.

طريقة عمل الحلاوة الطحينية

المكونات

كوب كبير من الطحينة.

كوب واحد كبير من السكر البودر.

كوب كبير من الحليب البودر.

أنواع من المكسرات ولكن حسب رغبة الأشخاص.

طريقة التحضير