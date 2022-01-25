نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعملي حلاوة طحينية بالمكسرات علي كيفك بأحلي وأسهل طريقة صحية وأفضل من الجاهزة في المقال التالي
الحلاوة الطحينية بالمكسرات من أحلي وأطعم أنواع الحلويات التي يعشقها كل أفراد الأسرة وخاصة الأطفال، فمن المعروف دائما أن الأطفال يحبون ويفضلون الحلويات لذلك تقوم كل ربة منزل وفتاة بعمل الحلويات في المنزل حفاظا علي صحة وسلامة أطفالهم، والحلاوة الطحينية ضمن هذه الحلويات والتي يسهل تحضيرها أو عملها في المنزل بأقل مجهود، وكما توجد أطعمة عديدة ومختلفة للحلاوة الطحينية ومنها حلاوة طحينية بالشوكولاته، أو بالمكسرات، أو حلاوة بالفستق، فتعد الحلاوة الطحينية سلاح ذو حدين بالنسبة لصحة الإنسان لأنها تعالج الإنسان من الإمساك، كما أن كثرة تناولها قد تصيب الإنسان بأمراض لاحتوائها علي نسبة عالية من السكريات والدهون وخاصة للأفراد الذين يعانون من أمراض السكري، وهناك العديد من السيدات الذين يبحثون عن أفضل الطرق المضمونة لعمل الحلاوة، والتي نقدمها لك سيدتي بطريقتنا المميزة والصحية لعمل أحلي حلاوة طحينية بالمكسرات.
طريقة عمل الحلاوة الطحينية
المكونات
- كوب كبير من الطحينة.
- كوب واحد كبير من السكر البودر.
- كوب كبير من الحليب البودر.
- أنواع من المكسرات ولكن حسب رغبة الأشخاص.
طريقة التحضير
- يتم تحضير إناء بشرط أن يكون عميق ونضع في هذا الإناء السكر البودر، ثم نقوم بوضع الحليب البودر ونضيف كوب كبير من الطحينة إلي هذه المكونات.
- نقوم بمزج أو بخلط جميع المكونات مع بعضها بطريقة جيدة لتحصلي علي عجينة لينة وطرية ومتماسكة في النهاية.
- وبعد هذه الخطوة من الممكن أن نضيف أنواع معينة من المكسرات وهذا يعود إلي رغبة الأشخاص، فيوجد عدد من الناس يفضلون الحلاوة الطحينية بالمكسرات، وهذا يتم من خلال وضعها بعد أن تم مزج المكونات جيدا ونقوم بتقليبها.
- وبعد ذلك يتم تجهيز طبق ولكن من الأفضل أن يكون مجوف ونضع به ملعقة صغيرة من الزيت النباتي، ويتم وضع هذه العجينة في هذا الطبق ونقوم بوضعه في الثلاجه ونتركه حوالي ساعتين علي الأقل حتي تتماسك جيدا.
- وبعد ساعتين يتم إخراج هذا الطبق من الثلاجه ونحضر طبق آخر بشرط أن يكون مسطح، ثم نقوم بقلب طبق العجينة علي الطبق المسطح وبهذه الطريقة يمكنك أن تقومي بعمل أجمل والذ حلاوة طحينية.
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