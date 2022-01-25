كوب واحد قبل النوم يخلصك من دهون كرشك تخسيس البطن وإزالة الكرش في 3 أيام حتي لو كبيرة ومدلدلة بدون رجيم

الوزن الزائد من أبرز المشاكل التي تواجه العديد من الناس بسبب تراكم كميات كبيرة من الدهون في الجسم ويكون من الصعب التخلص منها ورغم محاولة ذلك باستخدام بعض التمارين الرياضية و اتباع الأنظمة الغذائية التي تساعد على تقليل السعرات الحرارية ينزل الوزن إلى أن هذه المشكلة تظهر له مصاحبة العديد من الناس لذلك لابد من الحرص على التخلص من هذه الدهون باستخدام طرق عديدة ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن طريق يمكن من خلالها التخلص من الدهون الموجودة في الجسم من خلال تناول بعض المشروبات التي تساعد على حرق الدهون سد الشهية حتى يتخلص الجسم من جميع الدهون الموجودة في داخل ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة إعداد مشروب يساعد على التخلص من الدهون الموجودة في الجسم المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد هذا المشروب.

‏مكونات إعداد مشروب التخلص من الوزن الزائد

فيما يلي سنتحدث عن بعض المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع داد مشروب التخلص من الوزن الزائد وهذه المكونات هي:

ملعقة كبيرة من الكمون المطحون والكمون من المكونات التي تحتوي على خصائص تساعد على سرعة الهضم وحرق الدهون كما أنه من المشروبات منخفضة السعرات الحرارية.

ملعقة من الشاي الأخضر وهذا الشيء يساعد على خسارة الوزن لانه يحتوي على مضادات للأكسدة وبعض الفوائد الصحية الأخرى و العمل على تثبيط الشهية.

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‏ ملعقة من ماء الشمر وهي أيضا من الأعشاب العلاجية التي تستخدم في التخلص من العديد من المشاكل الصحية.

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طريقة إعداد مشروب التخلص من الوزن الزائد

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فيما يلي سنتحدث عن طريقة إعداد مشروب التخلص من البطن والكرش في يوم واحد وهذه الخطوات هي:

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