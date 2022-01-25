نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرار المحلات لعمل وصفة النوتيلا بالبندق أحلى من الجاهز وهتنفع في سندوتشات التوست في المقال التالي
يعشقها الصغار، ويشتهيها الكبار، وهي من الحلويات المفضلة للجميع بالتأكيد أنها النوتيلا بالبندق، وقد بحث العديد من النساء عن طريقة تحضير النوتيلا بالبيت، وهل خطوات تحضيرها سهلة أم لا، والحقيقة أن طريقة تحضير النوتيلا بالبندق بالبيت سهلة للغاية، وتحتاج إلى بعض الخطوات التي تكون في غاية السهولة.
أسرار المحلات لعمل وصفة النوتيلا
أن تعريف النوتيلا بالبندق في غاية السهولة، ويمكننا تعريف كلمة نوتيلا بالبندق على أنها عبارة عن شوكولاتة كريمي، ويضاف إليها البندق، ويمكننا معرفة طريقة عمل النوتيلا بالبندق في البيت عن طريق التالي:
مكونات عمل النوتيلا بالبندق
إن مكونات عمل النوتيلا بالبندق سهلة للغاية، ويمكن جلبها من أى متجر بيع بالتجزئة، وتتمثل تلك المكونات في النقاط التالية:
- 2/1 كوب بندق.
- 2/1 كوب لبن بودرة.
- 2/1 معلقة كبيرة من الكاكاو.
- معلقة صغيرة من الفانيليا.
- 2 معلقة سكر بودرة.
- زيت.
خطوات عمل النوتيلا بالبندق
أن خطوات عمل النوتيلا بالبندق سهل للغاية، ولا تحتاج إلا القليل من الخطوات التي إذا قمنا بعملها لن نحتاج إلى شراء نوتيلا بالبندق جاهزة أبدًا، وتتمثل خطوات عمل النوتيلا بالبندق في النقاط التالية:
- نقوم بتحضير البندق، وهذا عن طريق وضع البندق في الفرن لفترة زمنية تمدد إلى 7 دقائق مع استمرار التقليب من فترة إلى أخرى.
- نقوم بالتخلص من القشرة الخارجية لحبات البندق.
- نخلط البندق بالخلاط الكهربائي، وهذا حتى يتحول البندق إلى عجين، ومن ثم نعمل على وضع معلقة واحدة من الزيت.
- نعمل على الخلط مرة أخرى ما تكرار وضع معلقة زيت ثانية، وهذا حتى يصبح الخليط مع بعض البعض، ودهني الشكل.
- نضيف إلى مخلوط البندق والزيت معلقة كبيرة من مسحوق الكاكاو، ومعلقتين من سكر البودرة، وربع معلقة من الفانيليا، ولبن بودرة، ومن ثم ندمج كل هذا مع بعضه البعض بصورة جيدة.
- نقوم في الخطوات التالية بالانتظار حتى تتكون كريمة النوتيلا، والتي تكون في غاية اللين، والتماسك.
- في حالة كنت ترغبي في جعل النوتيلا ذات مكون خفيف عليك فقط بتقليل كمية الزيت، وهذه الكمية التي تعملين على قلتها حسب رغبتك الشخصية.
- تصبح النوتيلا جاهزة للاستخدام، ويمكنك عمل ما تريدين بها، فهي جاهزة للأكل أو أن يتم إضافتها لأي مكون أخر.
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