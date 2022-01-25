أسرار المحلات لعمل وصفة النوتيلا بالبندق أحلى من الجاهز وهتنفع في سندوتشات التوست

يعشقها الصغار، ويشتهيها الكبار، وهي من الحلويات المفضلة للجميع بالتأكيد أنها النوتيلا بالبندق، وقد بحث العديد من النساء عن طريقة تحضير النوتيلا بالبيت، وهل خطوات تحضيرها سهلة أم لا، والحقيقة أن طريقة تحضير النوتيلا بالبندق بالبيت سهلة للغاية، وتحتاج إلى بعض الخطوات التي تكون في غاية السهولة.

أسرار المحلات لعمل وصفة النوتيلا

أن تعريف النوتيلا بالبندق في غاية السهولة، ويمكننا تعريف كلمة نوتيلا بالبندق على أنها عبارة عن شوكولاتة كريمي، ويضاف إليها البندق، ويمكننا معرفة طريقة عمل النوتيلا بالبندق في البيت عن طريق التالي:

مكونات عمل النوتيلا بالبندق

إن مكونات عمل النوتيلا بالبندق سهلة للغاية، ويمكن جلبها من أى متجر بيع بالتجزئة، وتتمثل تلك المكونات في النقاط التالية:

2/1 كوب بندق.

2/1 كوب لبن بودرة.

2/1 معلقة كبيرة من الكاكاو.

معلقة صغيرة من الفانيليا.

2 معلقة سكر بودرة.

زيت.

خطوات عمل النوتيلا بالبندق

أن خطوات عمل النوتيلا بالبندق سهل للغاية، ولا تحتاج إلا القليل من الخطوات التي إذا قمنا بعملها لن نحتاج إلى شراء نوتيلا بالبندق جاهزة أبدًا، وتتمثل خطوات عمل النوتيلا بالبندق في النقاط التالية: