تحذيرات لا تعرفها يخبرك بها الجسم بأن الغدة الدرقية لا تعمل ! تعرف عليها و علي أفضل علاج طبيعي لخمول الغدة الدرقية

علامات تحذيرية يخبرك بها الجسم بأن الغدة الدرقية لا تعمل بكفاءة، قد يبعث الجسم لنا إشارات تبين لما ما يحدث ولكن نحن لا نستوعب ذلك، وفي مقالنا هذا سوف نتعرف معكم عن قصور الغدة الدرقية هو معناته ان الغدة الدرقية لا تعمل بصورة صحيحة وتتسبب في كثير من المشاكل الصحية.

أعراض خمول الغدة الدرقية

الشعور بالبرد الشديد بصفة مستمرة.

الإمساك المزمن.

جفاف البشرة بشكل مبالغ فيه.

السمنة المفرطة.

وجود انتفاخات كثيرة في الوجه وحول العينين.

ضعف كبير في العضلات.

نسبة الكولسترول ترتفع جدا.

زيادة الحيض وعدم انتظامه.

آلام شديدة في المفاصل.

سقوط الشعر بطريقة تدريجية على حسب نسبة القصور التي يعاني منها المريض.

ضربات القلب تكون بطيئة جدا.

الإحساس بالاكتئاب بصفة مستمرة.

توقف الغدة الدرقية عند الأطفال

في الغالب أن المصابين بقصور الغدة الدرقية من السيدات في منتصف عمرهم وليس هذا قياسا لأن أي مرض من الممكن يصيب أي سن وقصور الغدة الدرقية من الممكن أن يصيب الأطفال خاصة حديثي الولادة، وأعراضه هي كالآتي:

إصفرار الجلد و البياض الشديد للعين.

تضخم اللسان.

صعوبة التنفس وسرعة ضربات القلب.

بكاء نحيب.

ظهور فتق في السرة.

أمساك شديد.

النوم لفترات طويلة جدا.

ضعف شديد في العضلات.

علاج خمول الغدة الدرقية

يوجد مجموعة تساعد في علاج الغدة الدرقية طبيعي، وهي عبارة عن الآتي:

في حالات تضخم الغدة الدرقية التي تتسبب في تضخمها والتعب الشديد ينصح بتناول منقوع العرقسوس.

استخدام بذور لاحتوائه على أوميغا 3 المهمة جدا لصحة الغدة.

أستخدم الجوز الأسود فهو يحتوي على نسبة كبيرة من اليود التي بدونه يحدث مشاكل كبيرة للجسم.

استخدام أوراق السبانخ فقد تساعد في علاج الغدة الدرقية يفرم السبانخ مع زيت الزيتون ونضعها على الرقيبة.

يخبرك الجسم بعلامات التحذير من قصور الغدة الدرقية وربما يرسل لنا الجسم إشارات تفيد بما يحدث لكننا لا نفهمه وسنعمل معك في هذه المقالة للتعرف على قصور الغدة الدرقية وماذا يعني ذلك لا تعمل الغدة الدرقية بشكل صحيح وتسبب العديد من المشاكل مشاكل صحية.