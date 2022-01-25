طريقة عمل القرص السادة وبعجوة بمكونات بسيطة وسهلة بنجاح في المنزل

طريقة عمل القرص القرص من المعجنات المميزة واللذيذة ومشهورة في مصر وأكثر ما يميز القرص عن غيرها أن تكون طريه وخفيفة وهشة أيضا، وتتميز بطعمها اللذيذ الذي يحبه جميع أفراد العائلة، ويمكن عملها بعدة طرق ولها حشوات عديدة مثل العجوة والملبن والجبن أو يمكن تركها سادة يمكن تقديمها في وجبة الفطار مع كوب من الشاي أو وجبة عشاء خفيفة أو تقديمها في العصاري مع كوب من القهوة وأيضا تقدم في الأعياد مع البسكويت والبيتى فور تقدم في أي وقت وحين وفي هذا المقال سنذكر طريقة سهلة وبمكونات بسيطة وبطريقة ناجحة.

طريقة عمل القرص السادة

المقادير:

1 كيلو دقيق.

من 2 كوب إلي 2 كوب ونصف سمن.

1 ملعقة كبيرة سمسم.

1 ملعقة سكر.

1 كوب لبن دافئ للعجن.

1 ملعقة صغيرة شمر.

1/2 ملعقة صغيرة ملح.

1 ملعقة صغيرة يانسون.

قليل من الماء الدافئ.

قطعة خميرة بيرة بحجم عين الجمل.

الطريقة:

ينقي السمسم ويحمص. تدعك الخميرة مع ملعقة السكر حتى تسيل, ثم يضاف إليها الماء الدافئ وتترك في مكان دافئ حتي تخمر. ينخل الدقيق والملح, ويضاف إليه الشمر واليانسون والسمسم. يقدح السمن ويصب علي الدقيق, ثم يقلب بالكبشة حتي تهدأ حرارته ثم يفرك جيدا باليد. تضاف الخميرة علي الخليط السابق وتعجن جيدا باليد مع اللت الجيد, وإضافة اللبن تدريجيا حتي تتكون عجينة متوسطة الليونة, وتترك في مكان دافئ لتخمر. تشكل بعد إتمام التخمر إلي قطع متساوية علي هيئة مستديرات قطرها من 8 : 10 سم وسمكها حوالى 3/4 سم. ترص القرص علي صاج غير مدهون ثم تترك لتخمر وتخبز في فرن متوسط الحرارة لمدة من 20 : 30 دقيقة.

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طريقة عمل القرص بالعجوة

المقادير: كالمقادير السابقة ويضاف إليها 1/2 كيلو عجوة.

الطريقة: