إعملي بيتي فور علي أصوله بطريقة سهلة وصحية وأفضل وأضمن من محلات المخبوزات

يعد البيتي فور من أحلي وأطعم المخبوزات والنواعم وهو مشهور ومنتشر في جميع البلاد العربية وخاصتا في الأعياد والمناسبات السعيدة مثل الزواج، والبيتي فور من أهم المخبوزات في عيد الفطر وذلك في شهر رمضان المبارك، كما إنها عادة على الجميع ويجب أن يتم عملها في المنزل بأقل تكاليف، والبيتي فور له طعم لذيذ ومذاق رائع وهى تتميز بالنعومة الذائبة والحلو، وكما أن جميع أنواع كحك العيد معظم الناس يبحثون عن أفضل الطرق لعملها في البيت، وأحلى من شرائها جاهزة لتكون في البيت صحية ونظيفة ومفيدة، والبيتي فور له طرق عديد وأشكال مختلفة ومتنوعة عن كحك العيد عامتا في طريقة عمله، لذلك السيدات يسرعون في البحث عنه بجميع أنواعه المعروفة ولذلك نقدم لك أحلى وأشهى بيتي فور علي أصوله.

طريقة عمل البيتي فور ومكوناتها

ونقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة لعمل ألذ وأحلي ببتي فور في المنزل، وذلك للتأكد من سلامة وجودة عملها والتحكم في المكونات الغذائية المضافة إلى طريقة عمل البيتي فور، ودائما ما نؤكد على ضرورة صنعه في البيت وذلك لكي نضمن صنعه بطريقة صحية وآمنة، وذلك لسلامة أفراد الأسرة وخاصة الأطفال والذين يحتاجون إلى التغذية الصحية والسليمة وذلك من أجل الحفاظ على سلامة وصحة أجسامهم.

المكونات

كيلو من الدقيق.

كيلو إلا ربع من الزبدة الباردة.

35 جرام من السكر البودر.

50 جرام كاكاو خام.

ثلاث بيضات.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

رشه من الملح.

لتزين البيتي فور شيكولاتة بيضاء أو بنى أو فارم سله اللون أو جوز هند أو مكسرات.

طريقة التحضير