بتتبيلة الحاتي السرية أعملي الفراخ المشوية على الفحم بطريقة الحاتي بطعم وريحة جنان وبألذ تتبيلة

الفراخ تعتبر من أنواع اللحوم التي يعشقها جميع الأطفال وكبار السن حيق أنهم يرغبون في تناولها بطريقة أكثر من اللحمة وهى تعد أيضا من اللحوم التي تكون مغذية وتحتوي على عناصر غذائية كثيرة مثل البروتينات وغيرها، وقد توجد عدة وصفات يكون مكونها الأساسي هو الفراخ ومن ضمنها هي كفتة الفراخ وبيكاتا الدجاج واصابع الفراخ المقرمشة الفراخ المشوية ويوجد غير ذلك العديد.

من وصفات الفراخ ولكن الوصفة المشهورة والمعروفة والتي يتناولها كل الناس بكثرة هي الفراخ المشوي حيث أن هذه الوصفة من أكثر الأصناف التي تنتشر في معظم الدول العربية وفي مصر بالتحديد، ومن الممكن أن نقوم بشوي الفراخ على الفحم أو على البوتاجاز أو داخل الفرن فكل عذه الطرق ممكنة وسهلة ولكن الطريقة التي تتميز بطعم جميل جدا وتكون لذيذة ولها رائحة جاذبة هي الفراخ المشوية على الفحم.

مكونات الفراخ المشوي على الفحم

الفراخ تعتبر من ألذ وأحلى أنواع اللحوم فقد نجد أن جميع الأطفال يحبون تناولها لذلك تقوم كل الأمهات بعمل جميع وصفات الفراخ ولكن الوصفة المشهورة والمفضلة عند الكل هي الفراخ المشوي فهي مميزة برائحتها الجذابة وطعمها اللذيذ ومكونها الأساسي الذي يجعل مذاقها جميل هي التتبيلة التي يمكن إستخدامها فهي تتكون من عدة بهارات وبعض المكونات الآخري.

فرخة كاملة.

بصلة واحدة كبيرة الحجم.

ثمرتان من الطماطم.

ثمرتان من الفلفل الأخضر

ثلاث فصوص من الثوم.

ثمرة واحدة من الجزر.

ملعقتان كبيرتان من صلصة الطماطم.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الزبادي.

ملعقتان كبيرتان من المستردة.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الزيت النباتي.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من السكر.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح والفلفل الأسود.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من بهارات الفراخ والبابريكا.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الثوم البودر والبصل البودر.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الكاري والكركم.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من جوزة الطيب والحبهان البودر.

كمية من الفحم.

طريقة عمل الفراخ المشوي على الفحم

نقوم بغسل الفراخ جيدا بالماء للتخلص من الشوائب التي توجد بها ومن الممكن أن نتركها كاملة كما هي أو يتم تقطيعها ثم نترك الفراخ قليلا في طبق به كمية من الماء والملح والسكر.

ثم يتم بتجهيز طبق عميق ونضع به بصلة واحدة كبيرة الحجم تكون مبشورة ونضيف إليها ثمرة واحدة من الجزر وثمرتان من الفلفل الأخضر وثمرتان من الطماطم وثلاث فصوص من الثوم وكل هذه الخضراوات تكون مبشورة أيضا.

وبعد ذلك نضيف إليهم الملح والفلفل الأسود والسكر وملعقتان كبيرتان من صلصة الطماطم والمستردة وثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الزبادي والزيت النباتي ونضع الثوم البودر والبصل البودر والكاري والكركم والحبهان البودر وجوزة الطيب وبهارات الفراخ والبابريكا ويتم تقليبهم مع بعض.

ثم نخرج الفراخ من الماء ويتم غسلها جيدا ووضعها في هذه التتبيلة ونتركها في الثلاجه لمدة ليلة كاملة وفي اليوم التالي نحضر الشواية ويكون بها كمية من الفحم ونضع الرف الشبكي عليها وعند الإشتعال بالفحم نضع الفراخ بالتتبيلة على هذا الرف.

ونتركها حتي يكون لونها ذهبي غامق من الوجهين ثم نضعها في طبق مناسب ويتم تقديمها.

فوائد الفراخ المشوية