نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مش حنشتريها من برا تاني ..بثلاث مكونات فقط طريقة الجبنة الموتزريلا في المقال التالي

عمر شويل - جدة الجبنة الموتزريلا من أكثر أنواع الجبن التي تدخل في أعداد الكثير من الوجبات وتضيف له مذاق رائع ومختلف، خصوصًا عند إعداد البيتزا والمعجنات والكثير من الأطباق الإيطالية، وترغب العديد من السيدات في التعرف على طريقة إعداد الجبنة الموتزريلا في المنزل، حتى تطمئن إلى جودتها ومذاقها، لذلك ومن خلال السطور القادمة سنضح لكى أسهل طريقة لإعداد الجبنة الموتزريلا وبمكونات موجودة في كل مطبخ.

طريقة عمل الجبنة الموتزريلا

المقادير

2 كيلو من الحليب الطبيعي كامل الدسم.

نصف كوب من الخل الأبيض.

ملح

مكعبات ثلج

طريقة عمل الجبنة الموتزريلا

• في البداية قومي بوضع الحليب في وعاء على نار متوسطة، حتى يصبح دافئ لدرجة قليلة.

• بعد أن يصبح الحليب دافئاً، قومي بإضافة نصف كوب من الخل الأبيض إليه، وقومي في خلط المكونين بهدوء.

• استمري في التقليب لمدة خمس دقائق، ثم قومي بتغطية الوعاء وأتركه على نار هادئة لدة ربع ساعة.

• بعد ذلك قومي بإحضار مصفاة وضعيها بداخل وعاء عميق، وقومي بصب الحليب، بحيث تنفصل قطع الجبن الموتزريلا عن الماء.

• ثم قومي بإعادة كمية صغيرة من الحليب السائل بداخل الوعاء مره أخري.

• قومي بتجميع قطع الجبن على شكر دوائر، بحيث تبدأ في التماسك بشكل مناسب.

• ثم قومي بتسخين الوعاء الذى يوجد به الحليب حتى يصبح ساخن جداً.

• بعدها ضعى به ملعقة من الملح الأبيض، وقلبي جيداً.

• ضعى الكورة المكونة ن الجبن الموتزريلا بداخل الحليب الساخن، وتستمري في وضعها وإعادة تشكيلها حتى تصبح كرات الجبن ملساء وناعمة ومطاطية.

• بعد ذلك قومي بإحضار وعاء به ماء بارد ومكعبات ثلج.

• قومي بوضع كرات الجبن الموتزريلا بعد إخراجها من الحليب الساخن، داخل وعاء الماء المثلج، واتركيها لعدة دقائق.

• بعد ذلك توضع كرات الجبن بداخل عبوة محكمة داخل الثلاجة لمدة 12 ساعة، ثم يتم استخدامها.

• تقطع كرات الجبن الموتزريلا، أو يتم بشرها إلى قطع صغيرة عند الاستعمال.

• وبذلك تكوني حصلتي على جبن موتزريلا لذيذة ومضمونة وبتكلفة أقل بكثير من الجبنة الجاهزة.

• توضع قطع الجبن الموتزريلا على المعجنات أو البيتزا أو الفطائر، وتسيح في درجات حرارة حتى تكون مطاطة.