نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف أحصل على بشرة صافية؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيف أحصل على بشرة صافية بيضاء ونقية؟، سؤال يتردد كثيراً، لكن تتوه المعاني والطرق والأساليب في بعضها البعض، ولعل ذلك بسبب كثرة الموضوعات التي تتحدث عن البشرة النقية والبيضاء التي لا تعتريها ولا تختلط بها الشوائب، لكن هنا نقول لكي احصلي على بشرة صافية ونقية وبيضاء دون أن نشوش عليك أفكارك، وهذا ما سوف ترينه في السطور القادمة.

إذن!، كيف أحصل على بشرة صافية بيضاء؟

إن تنظيف البشرة من الأشياء والخطوات المهمة لبلوغ تلك الغاية. لكن ما هي أفضل طرق تنظيف البشرة، إليكي أفضلها:

يمكن تنظيف البشرة بالغسيل يومياً، وذلك عن طريق اختيار غسول تطمئني إلى كفاءته. واستخدميه بشكل دائم للتخلص من الأتربة والشوائب. ثم استخدمي منشفة ناعمة ونظيفة برفق. ولا تشطفي وجهك بماء ساخن، لكن عليكي دوما استخدام الماء البارد.

وتنظيف البشرة يكون أيضا عن طريق التقشير. والتقشير يكون باستخدام خلطة العسل والسكر والزبادي، لكن بنسب متساوية من كل عنصر. وقومي بالخلط الجيد للمكونات، ثم افركي بشرتك برفق . وذلك للتخلص من الخلايا الميتة للجلد، والتي تجعل الوجه شاحب اللون.

كان ما سبق جزء بسيط من استعراض وسائل هامة وضرورية لتنظيف البشرة. وهي الخطوة الأولى للحصول على بشرة نقية وصافية بيضاء. فياترى ما هي الخطوة الثانية للحصول على بشرة صافية بيضاء؟.

أطعمة تجعل بشرتك صافية ونضرة

وفيما يلي سوف نذكر إليكي أيتها الملكة المتوجة على عرش ملكات جمال الطبيعة بعد تطبيق هذه النصيحة بإذن الله. أفضل وأشهر الأطعمة والمشروبات كذلك لجعل بشرتك صافية بيضاء نقية ونضرة.

أولاً: الأسماك الدهنية

حيث تحتوي تلك الأسماك على الأوميغا 3، وهو حمض دهني يعمل على تخفيض الالتهابات في الجسم. وخافض للكوليسترول، ويساعد بقوة في ترطيب البشرة. ويتواجد هذا الحمض في أسماك: الماكريل، السلمون، السردين، والتونة.

ثانياً: زيت الزيتون

هو أحد مصادر مضادات الأكسدة. واستخدامه في الأطعمة يساعد بشكل فاعل في اكتساب بشرة نضرة وصافية نقية من أي شوائب، كما يمكن خلطه بعصير الخيار ووضعه على الوجه مدة 20 دقيقة. ثم غسل الوجه بالماء الفاتر أولاً، ثم الماء البارد، لتحصلي على نتائج مبهرة في عدة أيام.

ثالثاً: الفلفل الأصفر أو الأحمر

يوجد فيه فيتامين ج، والذي يساعد على إنتاج الكولاجين الطبيعي للجسم، والذي يحافظ على مرونة البشرة. والذي يستخدم في إبر البوتكس.

إلى هنا نصل بكم إلى نهاية عدة فقرات عن كيفية الحصول على بشرة صافية. لكن الأمر بالطبع لم يتوقف على تلك الفقرات، لكن نرجو في “موقع ثقفني”، أن نقدم دوما لكم المزيد.