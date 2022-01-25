أسهل الطرق لعلاج الزكام والتهاب الجيوب الانفية وإنسداد الأنف في ١٥ ثانية فقط في بيتك وبدون أدوية

تظهر أعراض الانفلونزا والبرد مع بداية موسم الشتاء ويظل أصحاب التهاب الجيوب الأنفية يشعرون بمدى الألم وعدم القدرة على التنفس طوال فصل الشتاء حيث أن تعرضهم لأي هواء يصيبهم بالإنفلونزا وانسداد الأنف وسوف نوضح طرق علاج انسداد الأنف من خلال هذا المقال.

علاج انسداد الأنف

جهاز ترطيب الأنف يجب أن يكون متوفر في كل منزل وهو عبارة عن جهاز بخاخ يعمل على ترطيب الأنف والتخلص من انسدادها.

م بخاخ محلول الملح وهو فعال جدا في علاج انسداد الأنف والتخلص التهابات الأنف وهو يستطيع أن يزيل احتقان الأنف بكل سهولة.

استخدام فوطة دافئة حيث يمكن أن نأخذ فوطة ونضعها في الماء الساخن ونقوم بعصرها ووضعها على الجبين يساعد ذلك على خروج المخاط من الأنف وعلى حدوث عملية التنفس بكل سهولة.

يجب على الأنسان أن يشرب كثير من الماء والعصائر الطبيعية مما يساعد على رفع المناعة والتخلص من نزلات البرد.

الاستحمام بالماء الساخن في الشتاء يساعد في ترطيب الأنف حيث يعمل البخار على جعل الأنف في حالة من الترطيب مما يساعد في التخلص من احتقان الأنف ومشاكل الجيوب الأنفية.

علاج التهاب الجيوب الأنفية

يوجد عدة نصائح يجب اتباعها للتخلص من التهابات والجيوب الأنفية من هذه الطرق هي:

لا بد من تناول المشروبات والعصائر التي تحتوي علي فيتامين سي.

عدم التعرض لتيارات الهواء البارد.

حيث أنه من الواجب الاهتمام بالاستحمام بالماء الدافئ.

كما أنه تناول المشروبات الدافئة بشكل دائم يكون من الامور الضرورية.

تناول الفواكه والخضروات.

كما أنه لا بد من الحرص على عدم التهاون بالتهاب الجيوب الأنفية والسرعة في علاجها.

تناول ٨ أكواب من المياه.

مع حلول فصل الشتاء تأتي أعراض الأنفلونزا ونزلات البرد حيث يشعر المصاب بالتهاب الجيوب الأنفية بالألم وعدم القدرة على التنفس طوال فصل الشتاء حيث أن أي تعرض للهواء يمكن أن يتسبب في الإصابة بالأنفلونزا واحتقان الأنف وقد شرحنا لكم علاج احتقان الأنف من خلال هذه المقالة.