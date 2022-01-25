بشمعة واحدة تخلصي من كل الثآليل ستتختفي وتموت للأبد و طريقة علاج الزوائد الجلدية

هناك البعض منا يعاني من وجود زوائد جلدية توجد في الوجه والرقبة تعرف باسم الثآليل وتعطي مظهرا غير لطيف مما يجعل الكثير يذهب إلى الأطباء لعلاجها والتخلص منها، فاليوم استطعنا أن نجد لكم العلاج الجبار الذي يساعد على اختفائها في عدة أيام ونوضح لكم جميع التفاصيل من خلال هذا المقال.

طرق علاج الثآليل

يمكن أن نقوم بعلاج الثآليل بواسطة المكونات الطبيعية البسيطة الموجودة حولنا مثل:-

نحتاج إلى حوالي فص من الثوم يمكن أن نأخذ فص من الثوم ونقوم بتقشيرة وقسمة إلى نصفين ومسح به أماكن وجود الزوائد الجلدية بشكل يومي وسوف تختفي بعد أسبوعين.

ماء البصل الذي يعتبر بمثابة مضاد حيوي قوي يمكن أن نقوم بمسح به الزوائد الجلدية وسوف تختفي في خلال ١٠ أيام وتكون طريقة استخدامه هي نحضر بصلة ونقوم بتقشيرها وغسلها جيدا ثم نقوم بعصرها وبواسطة قطنة نغمزها بها ونمسح بها هذه الزوائد.

عصير الليمون المركز يمكن أن يعالج الثآليل وذلك عن طريق غمس قطنه فيه ثم نمسح بها هذه الزوائد وتختفي خلال أسبوعين.

طرق العناية بالبشرة

من أبرز طرق العناية بالبشرة التي لا بد أن نعرفها هي:

تنظيف البشرة بشكل دائم.

ترطيب البشرة بشكل يومي.

شرب ٨ أكواب مياه يوميا.

استخدام الوصفات والكريمات والزيوت الطبيعية.

تناول جميع أنواع الفواكه .

علاج الزوائد الجلدية