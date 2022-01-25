وصفة تكثيف الشعر وسد الفراغات وعلاج الصلع والشيب و النتيجة سريعة بإذن الله

يجب أن نشير في البداية أن هناك العديد من الأشخاص سواء كانوا رجال أو نساء الذي يعانون بصورة كبيرة للغاية من العديد من المشاكل في الشعر من مختلف أنواعها، ما بين الصلع حيث يتواجد أشخاص آخرون يعانون من الفراغات الموجودة في فروة الرأس وبالتالي قد يسبب ذلك في تساقط الشعر حيث تعمل تلك الوصفة التي سنعرضها لكم خلال السطور القادمة على تحفيز الشعر وتكثيف الشعر ايضا وعلاج العديد من المشاكل المختلفة حيث تعتمد هذه الوصفة على. مكونين اوصي بهما النبي محمد صلي الله عليه والسلام.

تكثيف الشعر

حتى يمكنكم تحضير تلك الوصفة يجب عليكم توفير كمية من ورق السدر كما يجب عليكم طحنه بشكل جيد بالمنزل ويتم تقنية ورق السدر من جميع الشوائب والأسواق الموجودة فيه ثم يجب أن نقوم بطحن مقدار ملعقة من الإثمد يمكننا شرائها ايضا على شكل أحجار من العطار ونقوم بطحنه ايضا في المنزل، ثم يتم بعد ذلك وضع ملعقة من الإثمد مع اورق السدر ويتم خلطهم مع بعض بصورة جيدة ثم يتم إضافة معلقة كبيرة من زيت الزيتون ثم يتم إضافة ملعقة من زيت الثوم ثم يتم التقليب جيدا حتى تتجانس جميع المكونات مع بعضها ثم يتم إضافة سبع نقاط من زيت حبة البركة ويتم التقليب جيدا ثم يتم ترك الخليط لمدة نصف ساعة قبل الاستخدام.

وصفة تطويل الشعر

اولا يجب عليكم فرد الخليط على الشعر بواسطة فرشاة من الأطراف للجذور كنا يجب عليكم ترك الشهر لمدة ساعة ونصف مع ضرورة ارتداء الكيس البلاستيك خلال تلك الفترة حتى يتفاعل الخليط بشكل جيد مع الوصفة ثم يتم غسل الشعر بالماء الفاتر ويجب الحفاظ على تكرار تلك الوصفة مرة في الأسبوع .

علاج الصلع

يجب أن نشير إلى أن هناك الكثير من الناس رجال ونساء يعانون من العديد من المشاكل مع أنواع مختلفة من الشعر وبين الصلع هناك آخرون يعانون من تسوس في فروة الرأس مما قد يؤدي إلى تساقط الشعر حيث قدمنا لكم هذه الوصفة في الأسطر القليلة السابقة فهي تحفز الشعر وتقويته وتعالج العديد من المشاكل المختلفة حيث تعتمد هذه الوصفة مقومان أوصى بهما الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم.