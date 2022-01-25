بسكوت التمر بسكوت بالعجوة مثل الجاهز تماما بمكونات متوافرة بكل منزل هش و يذوب ذوبان

بسكويت التمر يعتبر من افضل واجمل أنواع البسكويت الذي يمكنك أن تقوم بعمله في المنزل بكل سهولة وبخطوات بسيطة، بسكويت التمر طعمه ومذاقه لذيذ ويمكنك أن تقوم بتقديمه لضيوفك سيحبونه وايضا يمكنك أن تقومي بعمله في العديد من المناسبات المختلفة والمتنوعة وهو بسكويت مميز وجميع مكوناته مفيدة ومغذية لجسم الإنسان وسيحبه اطفالك الصغار.

يحتوي البسكويت على مكونات طبيعية ومغذية ومن أهم المكونات التي يتم استخدامه في الحشو هي العجوة، العجوة تتكون من مكونين وهما التمر مع الزبدة ويمكنك أن تقوم باستخدام مكونات أخرى معها ويوجد نكهات متنوعة وهذه النكهات بيتم استخدامها في عمل الكعك لإعطائه رائحة جميلة مثل رائحة القرفة ورائحة ماء الورد وغيرها.

تعرف على مكونات بسكويت التمر

ثلاثة اكواب دقيق ويمكنك أن تحتاج أكثر من ذلك على حسب العجينة.

ثلاثة أرباع كوب زبدة.

زيت وسوف تحتاج منه نص كوب فقط.

بيضتان.

علبة زبادي الحجم الصغير أو ملعقتين حجمهم كبير من الزبادي.

خمسة ملاعق من السكر ويكون حجمهم كبير.

ملعقتين نشا ويكون حجمهم كبير.

ملعقة من الفانيليا وتكون صغيرة.

ملعقة حجمها صغير من البيكنج باودر.

سوف نحتاج لعمل حشو البسكويت كوب عجوة مع ملعقتين حجمهم كبير من الزبدة مع ملعقة واحدة فقط ماء ورد.

طريقة تحضير بسكويت التمر

خطوات تحضير بسكويت التمر اللذيذ الذي يحتوي على مكونات مفيدة ومغذية سهلة ولن تأخذ مجهود كبير لعملها.