بألذ الطعم في المنزل طريقة عمل بطاطس مقرمشة محمرة في الزيت بسهولة بطعم لا يصدق

طريقة عمل البطاطس المحمرة البطاطس المحمرة من ألذ الوصفات التي تسعف الجميع للتغلب على الجوع بسرعة وبأقل وقت، حيث يمكنك تحضيرها في أقل من عشر دقائق ويتم تناولها بالخبز أو بجوار الوصفات الأخرى مثل كنتاكي …وغيرها، وبالرغم من سهولة التحضير إلا أن بعض السيدات لا تعرف الطريقة الصحيحة للحصول على بطاطس مستوية ومقرمشة وهذا ما سنوضح خلال هذا المقال عبر موقعنا.

مكونات تحضير البطاطس المحمرة

ثلاث حبات بطاطس حجم وسط.

ملح أبيض.

ملعقة كبيرة من الخل.

ماء للغسل.

زيت للقلي.

طريقة تحضير البطاطس المحمرة