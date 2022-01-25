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عمر شويل - جدة بألذ الطعم في المنزل طريقة عمل بطاطس مقرمشة محمرة في الزيت بسهولة بطعم لا يصدق - ثقفني
ثلاث حبات بطاطس حجم وسط.
طريقة عمل البطاطس المحمرة البطاطس المحمرة من ألذ الوصفات التي تسعف الجميع للتغلب على الجوع بسرعة وبأقل وقت، حيث يمكنك تحضيرها في أقل من عشر دقائق ويتم تناولها بالخبز أو بجوار الوصفات الأخرى مثل كنتاكي …وغيرها، وبالرغم من سهولة التحضير إلا أن بعض السيدات لا تعرف الطريقة الصحيحة للحصول على بطاطس مستوية ومقرمشة وهذا ما سنوضح خلال هذا المقال عبر موقعنا.
مكونات تحضير البطاطس المحمرة
ثلاث حبات بطاطس حجم وسط.
ملح أبيض.
ملعقة كبيرة من الخل.
ماء للغسل.
زيت للقلي.
طريقة تحضير البطاطس المحمرة
- نحضر البطاطس ونقشرها باستخدام قشارة البطاطس، ونغسلها جيدا.
- ثم نقطع البطاطس إلى حلقات كبيرة، يليها تقطيعها إلي أصابع متساوية.
- نغسلها جيدا وننقعه في ماء به خل أبيض لحين غليان الزيت.
- نضع طاسة على النار بها كمية زيت وفيرة، نضع البطاطس في الزيت بما يتناسب مع كمية الزيت.
- كما يمكن قلي البطاطس على جزءين، لاتحرك البطاطس إلا بعد أن تستوي وتحمر على الناحية المواجهة للطاسة.
- نقلبها جيدا حتى تحمر علي الناحية الأخري، ثم نصفيها ونخرجها من الزيت على مناديل مطبخ.
- بعد أن تصفى من الزيت الزائد نقدمها في طبق بعد رشها بالملح الأبيض ومع طبق كاتشب.
- كذلك يمكنك تحمير البطاطس بدون زيت خاصة لمرضى ضغط الدم الذين يعانون من إرتفاع الكولسترول.
- حيث توضع البطاطس بعد غسلها على صينية واسعة بها ورقة زبدة.
- نرش البطاطس بقليل من الزيت والتوابل وندخلها الفرن لمدة عشرين دقيقة في الرف الوسط.
- ثم نرفعها علي الرف المواجه للشواية ونشعلها حتي تكتسب اللون المطلوب.
- نخرجها من الفرن ونقدمها ساخنة.
- كما يمكن الاحتفاظ بالبطاطس لفترة طويلة في الفريزر وتستخدم عندما لا تتوفر بطاطس بالسوق ويمكنك الاطلاع علي الطريقة الصحيحة لتفريغ البطاطس المحمرة بنفس نتائج الطازجة عبر موقعنا.
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